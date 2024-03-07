كل ما تريد معرفته عن شخصية حسن الصباح قبل عرض "الحشاشين"

حقق الإعلان الرسمي للملحمة الدرامية "الحشاشين" نجاحًا كبيرًا بمجرد عرضه، وكان لافتًا للنظر ببرومو المسلسل، ضخامة الإنتاج والصورة التي ظهر بها الديكورات، والمزيكا والملابس، والتي اتضح منها حجم الإنتاج الضخم الذي حظى به العمل حتى ظن كثيرون أنه تم تصويره خارج مصر.

مسلسل الحشاشين

ومن المقرر أن تعرض الحلقات الأولى من مسلسل الحشاشين بطولة النجم كريم عبدالعزيز 11 مارس 2024 المقبل الموافق 1 رمضان 1445، لكن إلى الآن لم تعلن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن مواعيد عرض مسلسل الحشاشين على القنوات التابعة لها.

ومن المقرر أن يعرض المسلسل على قناة DMC في شهر رمضان 2024، ومنصة Watch it الإلكترونية.

حسن الصباح

وتقع أحداث المسلسل في القرن الحادى عشر، في شمال بلاد فارس، إذ أسس حسن الصباح فرقة من أكثر المخلصين للعقيدة الإسماعيلية وسماها بـ"الفدائيين"، رجال لا يأبهون بالموت في سبيل تحقيق هدفهم، حيث كان هؤلاء الفدائيون يلقون الرعب في قلوبهم الحكام والأمراء المعادين لهم، وتمكنوا من اغتيال العديد من الشخصيات المهمة جدًا.

يجسد الفنان كريم عبد العزيز دور حسن الصباح مؤسس الفرقة من خلال رحلة مليئة بالمغامرات ويقدم أداءً يعكس تفردًا ومهارة في التمثيل، حيث يسعى لترك بصمة لامعة في تاريخه الفني، ويخوض تحديًا كبيرًا من خلال التعامل مع إحدى أكثر قضايا التاريخ والاعتقاد حساسيةً في المنطقة العربية.

حسن الصباح ذلك الشاب الذي يخوض رحلة ملحمية بعد انضمامه إلى "مذهب الإسماعيلية الشيعي" في سن 17 عامًا، ويؤسس الجماعة التي سُميت لاحقًا بـ"الحشاشين"، ليخوض معركة قتالية بأبشع الطرق معتقدًا أن ذلك هو الأمر الصحيح لجماعتة، شخصية حسن الصباح مرعبة ومثيرة للجدل ولخيال الكاتب.

أبطال مسلسل الحشاشين

مسلسل “الحشاشين” من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى، بطولة كريم عبدالعزيز، فتحى عبدالوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نورالدين، أحمد عيد، إسلام جمال، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بالإضافة إلى عدد من الفنانين ضيوف شرف.