الخميس 07 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

كيف علق الجمهور على البناء الضخم لديكورات "الحشاشين"؟

مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين

حالة من الاحتفاء حظى بها مسلسل الحشاشين للفنان كريم عبدالعزيز، المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في موسم دراما رمضان 2024.

وكان لافتًا للنظر في برومو مسلسل الحشاشين، ضخامة الإنتاج والصورة التي ظهر بها الديكورات، والمزيكا والملابس، والتي اتضح منها حجم الإنتاج الضخم الذي حظى به العمل حتى ظن كثيرون أنه تم تصويره خارج مصر.

أضخم إنتاج عربي برمضان 2024.. كل شيء عن مسلسل الحشاشين

ديكورات مسلسل الحشاشين

يدور أغلب المسلسل في مدينة أصفهان سنة 1050م، وتم بناء المدينة في مدينة الإنتاج الإعلامى على مساحة 11000 متر مربع تقريبًا، بارتفاعات ضخمة تصل إلى 14 مترًا، حتى باتت مشابهة تمامًا لمدينة أصفهان داخل مدينة الإنتاج الإعلامي.

إلى جانب بناء قلعة ألموت في مدينة الانتاج الإعلامى على مساحة 9000 متر مربع بارتفاعات ضخمة جدًا تصل إلى 16 مترًا أما قصر حكم الدولة السلچوقية الحكم الإسلامي وهو ما اتضح خلال البرومو الذي تم عرضه.

موعد عرض مسلسل الحشاشين

ومن المقرر أن تعرض الحلقات الأولى من مسلسل الحشاشين بطولة النجم كريم عبدالعزيز 11 مارس 2024 المقبل الموافق 1 رمضان 1445، لكن إلى الآن لم تعلن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن مواعيد عرض مسلسل الحشاشين على القنوات التابعة لها.

ومن المقرر أن يعرض المسلسل على قناة DMC في شهر رمضان 2024، ومنصة Watch it الإلكترونية.

أبطال مسلسل الحشاشين

يشارك كريم عبدالعزيز بطولة مسلسل الحشاشين عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم نضال الشافعي، فتحي عبدالوهاب، أحمد عيد، ميرنا نورالدين، نيكولا معوض، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور ايهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، ومسلسل الحشاشين تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.

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