الجمعة 08 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

"بابا جه" لـ أكرم حسني تحقق نجاحا كبيرا.. كيف استقبلتها "السوشيال ميديا"؟

بابا جه
بابا جه

تفاعل جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير مع أغنية “بابا جه” للفنان أكرم حسني من مسلسل "بابا جه،" والذي يشارك به في ماراثون مسلسلات رمضان 2024، وبمجرد طرحها نالت إشادات واسعة من قبل الجمهور، خاصة وأنها تحمل طابعا كوميديا مميزا.

بمجرد طرح الأغنية عبر مختلف المنصات، تداولها العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير وتفاعل معاها الجمهور، ونالت الأغنية التي طرحها تشويقًا لمسلسله "بابا جه" المقرر إطلاقه في موسم رمضان 2024 على قنوات DMC ومنصتي Watch It وشاهد، ردود أفعال إيجابية، واقتربت من المليون مشاهدة.

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مسلسلات رمضان 2024.. موعد وقنوات عرض بابا جه لـ أكرم حسني

مسلسل بابا جه

وتوجه محمود عبدالرحمن، أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بالشكر للفنان أكرم حسني عن أغنية بابا جه قائلا: "جميع الأباء في نطاق جمهورية مصر العربية يتوجهون بالشكر للفنان أكرم حسني على أغنيته الجديدة المنصفة لهم ولدورهم غير المرئي في حياة أسرهم، وليس بغريب على الفنان الشجاع الجرئ البرئ أكرم حسني أن يطلق أغنية (بابا جه) في شهر مارس ضاربا بعرض الحائط تقليد تخصيصه من أوله لأخره للمرأة والأم فحسب متجاهلين كارت الـ atm اللي بيدفع تمن الهدايا، والله الموفق والمستعان".

يقول أيضا محمد حسن، أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي: "الفنان أكرم حسني من أكتر الفنانين اللي بنستنى أعمالهم من السنة للسنة، خصوصا أن دمها خفيف ومناسبة للأسرة".

أغنية بابا جه غناء أكرم حسني مع أحمد وحيد "كينج" ولافينيا نادر ومن كلمات أكرم حسني ولحن كريم عاشور، توزيع أحمد وحيد "كينج" هندسة صوت: م. أمير محروس ومن إنتاج شركة Ideology.

قصة مسلسل بابا جه

تدور أحداث قصة مسلسل "بابا جه" في إطار الأعمال الدرامية الاجتماعية الكوميدية، ويتضمن 15 حلقة، ويجسد النجم أكرم حسني، خلال الأحداث دور "هشام"، وهو رجل في الأربعينات من عمره يعمل مدير في أحد الفنادق الكبرى، في فترة كورونا.

يناقش مسلسل بابا جه علاقة الأبناء مع الأباء، وكيفية تصادي المشاكل خاصة بعد أن تعرض البطل أكرم حسني ويجسد دور هشام تحدث لهم العديد من المواقف والأزمات الاجتماعية، والتي من خلالها يجسد المسلسل الطريقة المثالية والسوية للتربية، ولديه  ثلاث أبناء حيث ويناقش المسلسل من خلال الأحداث محور مهم وهو  كيفية تربية الأبناء بطريقة سلمية لقواعد تلتي لها تأثير في التربية السليمة للأطفال، ممما من شأنه تسهيل المهمة على الآباء والأمهات، ويمكن تلخيص قواعد التربية السليمة ضمن عدة مَحاوِر في المسلسل بطريقة لطيفة بدون صعوبات طريقة للتربية الإيجابية الحديثة.

 

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