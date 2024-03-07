الخميس 07 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024|تفاصيل جديدة من مسلسل "بابا جه" لأكرم حسني

بابا جه
بابا جه

يواصل أبطال وصنّاع مسلسل “بابا جه” تصوير مشاهدهم من العمل الفني الذي من المقرر أن يخوضوا به السباق الرمضاني 2024، وهو من بطولة الفنان أكرم حسني، وتشاركه البطولة النسائية الفنانة نسرين أمين، وعدد كبير من نجوم الفن، والذي سيعرض عبر شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسلات رمضان 2024|تفاصيل جديدة من مسلسل "بابا جه" لأكرم حسني 

وانتهي صنّاع وأبطال مسلسل “بابا جه” من تصوير المشاهد الخاصة بالعمل الدرامي في منطقة جاردن سيتي، وانتقلوا إلى التجمع الخامس، تحديدًا في أحد الفنادق بالمنطقة لاستكمال تصوير شخصية الفنان أكرم حسني الذي يظهر بشخصية مدير فندق داخل أحداث العمل الفني المقرر عرضه ضمن الماراثون الرمضاني 2024.

طرحت الجهة المنتجة لمسلسل بابا جه، الأغنية الدعائية للعمل المنتظر عرضه في موسم دراما شهر رمضان المقبل، على منصة واتش إت وعلى التلفزيون.

الأغنية ديو ثلاثي قدمها كلا من أكرم حسني واحمد وحيد ونيفيانا وهي من كلمات اكرم حسني ومن ألحان كريم عاشور وتوزيع احمد وحيد الكينج.

مسلسلات رمضان 2024.. طرح الأغنية الدعائية لـ"بابا جه" بطولة أكرم حسني

مسلسلات رمضان 2024.. موعد وقنوات عرض بابا جه لـ أكرم حسني

مسلسلات رمضان 2024.. موعد وقنوات عرض مسلسل بابا جه

قصة مسلسل بابا جه

يناقش مسلسل بابا جه علاقة الأبناء مع الآباء، وكيفية التصدي للمشاكل خاصة بعد أن تعرض البطل أكرم حسني ويجسد دور هشام تحدث لهم العديد من المواقف والأزمات الاجتماعية، والتي من خلالها يجسد المسلسل الطريقة المثالية والسوية للتربية، ولديه  ثلاث أبناء حيث ويناقش المسلسل من خلال الأحداث محور مهم وهو  كيفية تربية الأبناء بطريقة سلمية لقواعد تلتي لها تأثير في التربية السليمة للأطفال، مما من شأنه تسهيل المهمة على الآباء والأمهات، ويمكن تلخيص قواعد التربية السليمة ضمن عدة مَحاوِر في المسلسل بطريقة لطيفة بدون صعوبات طريقة للتربية الإيجابية الحديثة.

أبطال مسلسل بابا جه 

يواصل أكرم حسني مسلسلاته الكوميديا من بينهم مسلسل بابا جه بطولة كلًا من أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمد أوتاكا، ياسر الطوبجى، الطفلة لافينا نادر، الطفل سليم محمود، الطفلة حور أحمد وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف منهم كريم فهمى، محمود البزاوى، والعمل من تأليف وائل حمدى وإخراج خالد مرعي وإنتاج شركة ميديا هب سعدى جوهر. 

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