الخميس 07 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

يحيى الفخرانى يستعين بعدد من الشباب فى "عتبات البهجة"

عتبات البهجة
عتبات البهجة

يناقش مسلسل عتبات البهجة العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية يظهر بهجت الأنصاري، الذي يجسده الفنان يحيي الفخراني وهو انفلونسر على يوتيوب وله متابعين، ويقدم محتوى على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب باسم عتبات البهجة يحاول خلاله تقديم رسالة.

يشارك الفخراني في موسم رمضان 2024 بمسلسل "عتبات البهجة" بعد غيابه عن دراما رمضان لمدة عامين، والذي يعرض على إحدى قنوات الشركة المتحدة، والذي يشاركه عدد كبير من النجوم الشباب.

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مسلسلات رمضان 2024.. موعد وقنوات عرض مسلسل عتبات البهجة

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مسلسلات رمضان 2024.. قصة عتبات البهجة لـ يحيي الفخراني وموعد وقنوات العرض

بعد نجاحه فى "كل يوم حكاية"، يشارك مصطفى طلعت ضمن أبطال مسلسل "عتبات البهجة" بطولة يحيى الفخرانى، ورؤية تليفزيونية وإشراف درامي للدكتور مدحت العدل، ومن إخراج المخرج الكبير مجدي أبوعميرة، وإنتاج جمال العدل، وعن رواية للكاتب إبراهيم عبدالمجيد.

يشارك أيضا الفنان السوري خالد شباط في مسلسل عتبات البهجة، ويبدو أن دور خالد شباط من الطبقة المتوسطة التي تسعى للحصول على الفرص المناسبة والرزق، وكتبت الشركة المنتجة عبارة تبرز دور خالد شباط في المسلسل قائلة: "بيعافر مع الدنيا عشان يجيبها على مزاجه".

وتواصل هنادي مهنا، تصوير مشاهدها في مسلسل "عتبات البهجة" الذي من المقرر أن تخوض به السباق الرمضاني المقبل 2024مع النجم الكبير يحيي الفخراني، كما يُشارك المطرب الشاب مصطفى عنبة في ماراثون رمضان 2024 بتواجده في مسلسل "عتبات البهجة".

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