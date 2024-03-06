مسلسلات رمضان 2024.. قصة عتبات البهجة لـ يحيي الفخراني وموعد وقنوات العرض

بعد نشر البرومو التشويقي والبوستر الدعائي لمسلسل عتبات البهجة، ارتفعت محركات بحث جوجل خلال الأيام القليلة الماضية للسؤال عن موعد وقنوات عرض مسلسل عتبات البهجة المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، لذلك ينشر موقع "الدستور" كافة التفاصيل خلال السطور التالية.

موعد عرض مسلسل عتبات البهجة

من المقرر أن يعرض مسلسل عتبات البهجة في شهر رمضان المقبل 2024، وذلك من اليوم الأول في الشهر الكريم، على قناة DMC ومنصة “watch it” الرقمية.

قنوات عرض مسلسل عتبات البهجة

ومن المتوقع أن يعرض مسلسل عتبات البهجة في شهر رمضان المقبل 2024 عبر منصة WATCH IT الرقمية، وذلك بالتزامن مع عرضه للجمهور عبر قناة DMC العامة وقناة DMC DRAMA.

قصة مسلسل عتبات البهجة

تدور قصة مسلسل عتبات البهجة المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 حول "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره النجم الكبير يحيي الفخراني، الذي يظهر من خلال المسلسل على المعاش، وقد توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة مع ابتعاد أولاده عنه وانشغالهم عنه.

ويحدث للفخراني "بهجت" مفاجأة وهي أن تتوطد علاقته مع أحفاده بشكل كبير، وهو الأمر الذي يجعله يلجأ إلى أن يقدم محتوى ترفيهيا هادفا على "اليوتيوب" ويسميه "عتبات البهجة" وفيه يناقش بطريقة إيجابية كوميدية العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية، ويصبح الأنصاري خلال أحداث المسلسل إنفلونسر ويقدم لهم محتوى يتضمن رسالة هادفة، وهى "أننا دائمًا في محاولة للنجاح وحين نفشل مرة نحاول مرة أخرى حتى ننجح".

أبطال مسلسل عتبات البهجة

يشارك في مسلسل عتبات البهجة المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، عدد كبير من نجوم الفن وهم:

-يحيي الفخراني

- جومانا مراد

- صلاح عبدالله

- عنبة

- خالد شباط

- صفاء الطوخي

- هنادي مهنا

- سما إبراهيم

- هشام إسماعيل

- عمرو صحصاح

- وفاء صادق

- حازم إيهاب

- يوسف عثمان

- ليلى عز العرب

- علاء مرسي

- علاء زينهم

- محسن منصور، وعدد كبير من الفنانين

- العمل من سيناريو وحوار ومعالجة درامية الدكتور مدحت العدل

- إخراج مجدي أبوعميرة

- إنتاج العدل جروب