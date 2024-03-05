جومانة مراد تكشف لـ"السفيرة عزيزة" موعد انتهاء تصوير "عتبات البهجة"

قالت النجمة جومانة مراد، إن مسلسل عتبات البهجة من المسلسلات الاجتماعية المميزة، مضيفة أن المسلسل يتم تصويره حاليًا، وفي الحلقات الأخيرة.

وأضافت "مراد"، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "السفيرة عزيزة"، والمُذاع على فضائية "دي إم سي"، أن المسلسل بسيط وعميق في نفس الوقت.

ونوهت، أنها شُرفت بالعمل مع الفنان يحيى الفخراني، مؤكدة أنها المرة الأولى التي تتعاون فيها مع المخرج مجدي أبوعميرة، الأمر الذي يضيف بشكل كبير للعمل.

وكشفت عن شخصيتها بالمسلسل، حيث تجسد دور "نعناعة"، والتي تتميز بشخصيتها العفوية، كما أنها تتسم بخفة الدم التي تسهم في إضافة منطق الفرحة في الكثير من المشاهد.

تفاصيل برنامج السفيرة عزيزة:

برنامج يهتم بشئون المرأة والأسرة تقدمه 6 إعلاميات، هن الإعلامية سناء منصور وجاسمين طه زكي وشيرين عفت ونهى عبدالعزيز ورضوى حسن وسالي شاهين، يذاع يوميًا ما عدا الخميس والجمعة في تمام الساعة 3:00 عصرًا على dmc.