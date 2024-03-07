الخميس 07 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

تفاصيل الأعمال التي انتهت من التصوير قبل بداية رمضان

مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين

تقدم الشركة المتحدة للخدمات الأعلامية مجموعة متنوعة ومختلفة من الأعمال الدرامية والتي تعرض خلال شهر رمضان 2024، ويعمل القائمين على المسلسلات الرمضانية في العمل بكل قدم وساق للانتهاء من التصوير خلال الوقت الحالي قبل قدوم شهر رمضان.

وبالفعل أعلن عدد من أطقم العمل القائمين على المسلسلات الرمضانية عن انتهاء التصوير ومن ضمنهم طاقم عمل مسلسل "كامل العدد+1" ومسلسل "الحشاشين".

مسلسل كامل العدد +1

أعلن طاقم عمل مسلسل “كامل العدد +1” عن الانتهاء من تصوير آخر مشاهد العمل قبل عرضه في موسم مسلسلات رمضان 2024.

تدور أحداث مسلسل كامل العدد +1 في إطار اجتماعى لايت، مع تطورات جديدة يواجهها الزوجان ليلى تيمور "دينا الشربيني" وأحمد مختار "شريف سلامة" وتظهر مشاكل جديدة خاصة بأبنائهما وحياتهما الزوجية، وطرح قضايا وقصص من واقع المجتمع والحياة.

مسلسل “كامل العدد +1” بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجى، ميمى جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، ألفت إمام، تأليف رنا أبوالريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوي وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان.

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مسلسل الحشاشين

أعلن المخرج  بيتر ميمي، مخرج مسلسل الحشاشين، عن الانتهاء من تصوير المشاهد الأخيرة للعمل، ليعرض ضمن دراما رمضان 2024، من خلال صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، والمقرر عرضه عبر شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ومسلسل الحشاشين للفنان كريم عبدالعزيز، يعتبر أحد أبرز مسلسلات الإثارة في دراما رمضان 2024، وهو يتكون من 30 حلقة، ومن المقرر أن يعرض على إحدى قنوات المتحدة، والمنصات الإلكترونية التابعة لها، وهو يعتبر أضخم إنتاج فني في موسم دراما رمضان 2024.

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مسلسل الحشاشين مسلسل كامل العدد 1 الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الأعمال الدرامية شهر رمضان

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