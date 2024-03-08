الجمعة 08 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

دراما رمضان 2024.. تفاصيل ظهور حجاج عبدالعظيم فى "فراولة" و"المعلم"

حجاج عبدالعظيم
حجاج عبدالعظيم

يشارك الفنان حجاج عبدالعظيم، في أكثر من عمل درامي خلال ماراثوان دراما رمضان 2024، كونه يقدم أكثر من وجه خلال الشهر الكريم، حيث يشارك في مسلسل "المعلم" مع الفنان مصطفى شعبان والفنانة سهر الصايغ، بالإضافة إلى مشاركته في مسلسل "فراولة" مع الفنانة نيللي كريم، والمقرر عرضهما في شهر رمضان الكريم المقبل.

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مسلسلات رمضان 2024.. موعد وقنوات عرض مسلسل "المعلم" بطولة مصطفى شعبان

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مسلسلات رمضان 2024|شيماء سيف عن فراولة: "ركوب التريند فن مش عن عن"

مسلسل المعلم

ويشارك الفنان حجاج عبدالعظيم، في مسلسل "المعلم" بطولة الفنان مصطفى شعبان، ويُجسِّد حجاج عبدالعظيم، شخصية "سماوي" في مسلسل "المعلم"، والمقرر عرضه على شبكة قنوات الحياة، وقناة dmc، وأيضًا منصة WATCH IT الرقمية.

ويشارك في بطولة مسلسل "المعلم": سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم، تأليف محمد الشواف وعمرو الدرديري، إخراج مرقس عادل.

مسلسل فراولة

ويخوض الفنان حجاج عبدالعظيم، السباق الرمضاني المقبل 2024، من خلال مشاركته في مسلسل "فراولة"، ضمن مسلسلات رمضان، الذي سيُعرض عبر إحدى شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو من بطولة الفنانة نيللي كريم.

وكشفت مصادر من داخل العمل الفني "فراولة" عن تفاصيل شخصية الفنان حجاج عبدالعظيم، ضمن العمل الفني، حيث سيلعب دور والد "فراولة" التي تجسدها نيللي كريم، وهو حارس عقار رفقة نجلته، ومتزوج من الفنانة لبنى ونس، ضمن أحداث العمل الفني.

 مسلسل فراولة عمل درامي كوميدي لايت من بطولة الفنانة نيللى كريم ويشاركها عدد كبير من نجوم الفن، هم: "شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، جيلان علاء، تونى ماهر، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامى"، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد على.

مسلسل المعلم المعلم مسلسل فراولة نيللي كريم مصطفى شعبان

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