تعرف على القائمة الكاملة لمسلسلات قناة ON في رمضان

تعرض الشركة المتحدة مجموعة متنوعة من المسلسلات والأعمال الدرامية خلال موسم مسلسلات رمضان 2024، والتي تنوعت ما بين الدراما الاجتماعية والكوميدية والشعبية وغيرها لكي تتناسب مع ذوق الجمهور المصري والعربي، وتعرض على مختلف قنواتها خلال شهر رمضان الكريم 2024.

القائمة الكاملة لمسلسلات قناة ON

وقد حرصت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تحضير أضخم خريطة دراما تليفزيونية للعرض خلال رمضان القادم من خلال 19 مسلسلا مختلف الألوان الدرامية ومنها مسلسل الحشاشين والكبير أوي 8 وغيرها.

ووسوف نعرض لكم في السطور التالية القائمة الكاملة لمسلسلات رمضان والتي تعرض على شاشة قناة أون دراما، وهما 7 مسلسلات خلال موسم رمضان 2024 المقبل، والتي أعلنت عنهم خلال الأيام الماضية وهم.

مسلسل مسار إجباري

مسلسل "مسار إجبارى" معالجة درامية باهر دويدار، سيناريو وحوار أمين جمال، ومحمد محرز، ومينا بباوي، وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جوري بكر، مي الغيطي، رشدي الشامي، محسن منصور، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي مشوق.

مسلسل الكبير أوي 8

مسلسل الكبير أوي 8 بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء ابراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، وإخراج وإشراف على الكتابة أحمد الجندي.

مسلسل كامل العدد 2

تدور الأحداث في قالب كوميدي اجتماعي، والمسلسل بطولة دنيا الشربيني وشريف سلامة.

مسلسل جودر

مسلسل جودر يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024، ويعد فانتازيا فريدة من نوعها تعتبر من أهم وأضخم إنتاجات رمضان 2024، وتدور الأحداث حول جودر المصري الذي تعقدت مقادير حياته قبل قدومه إلى الدنيا حيث إنه المفتاح الوحيد للعدو شمعون للوصول إلى كنوز الحكيم شمردل الأربعة، يا ترى هينجح أنه يتصدى لشمعون ولا قوة الشر هي اللى هتنجح.

مسلسل مليحة

مسلسل مليحة مكون من 15 حلقة وتأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة إنتاج شركة DS+، ويقوم ببطولته كل من دياب، ميرفت أمين، أشرف زكي، الفلسطينية سيرين خاس، أمير المصري، أنور خليل، ورحاب الشناط، ديانا رحمة، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين.

مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب من مسلسلات رمضان 2024، بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وعدد من النجوم الآخرين وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق، إنتاج شركة سينرجي وسوف يذاع على شبكة قنوات المتحدة، وتبدأ أحداث مسلسل حق عرب في منطقة الجمالية في زمننا الحالي مع سيد المنطقة عبد ربه، وهو رجل في السبعينات من عمره ويخافه الجميع.

مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل "بيت الرفاعى" بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، تامر نبيل، رحاب الجمل، إيناس كامل، صفاء الطوخى، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفي، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، ماجدة منير، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجي.