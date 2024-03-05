الثلاثاء 05 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024|شيماء سيف عن فراولة: "ركوب التريند فن مش عن عن"

فراولة
فراولة

روّجت الفنانة شيماء سيف، لمسلسل “فراولة” الذي ستخوض من خلاله السباق الرمضاني المقبل 2024، مع الفنانة نيللي كريم، والمقرر عرضه عبر شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والذي سيظهر فيه النجوم بشكل جديد ومختلف، العمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد على، وإنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد دسوقى.

 

وظهرت  سيف في الفيديو، الذى نشرعبر الصفحة الرسمية على قناة dmc  الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “انستجرام”، وهي تتحدث عن الشخصية التي تقدمها خلال أحداث المسلسل، قائلًة:" ركوب التريند فن مش عن عن وسامية سوشيال في عمايل التريند نمبر1 وأسالوا فراولة".

مسلسلات رمضان 2024.. موعد وقنوات عرض مسلسل فراولة

مسلسلات رمضان 2024.. موعد وقنوات عرض مسلسل فراولة لنيلي كريم

مسلسلات رمضان 2024.. موعد وقنوات عرض مسلسل فراولة

 قصة مسلسل فراولة

  تجسد نيللي كريم دور فراولة فتاة فقيرة والدها حارس عقار بمنطقة الزمالك تحلم يتغير حياتها إلي حياة المشاهير وتترك الفقر وتذهب إلى الغناء، وقارئة فنجان متمكنة، وتترك روتين حياتها من الفقر حيث نالها الحظ لتبدأ رحلة جديدة في المبيعات في أحدي الشركات العالمية، ومن هنا بداية حياتها الجديدة حيث تمكن نيللي كريم من شراء الشركة وتقودها إلي قطار الانفلونسر المشهور علي السوشيال ميديا وتصبح خبيرة طاقة لديها ملايين المعجبين ومن المفترض أنها استحوذت علي عقول متابعيها ليعيشون وهم الأحلام.

 أبطال مسلسل فراولة

 مسلسل فراولة عمل درامي كوميدي لايت من بطولة الفنانة نيللى كريم ويشاركها عدد كبير من نجوم الفن وهما:"شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، جيلان علاء، تونى ماهر، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامى"، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد على، الذى يعود للدراما بعد غياب 3 سنوات، وإنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد دسوقى.

 قنوات عرض مسلسل فراولة

 من المقرر أن يتم عرض مسلسل فراولة بإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على قناة DMC ضمن خطتها في موسم مسلسلات رمضان 2024.


 

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مسلسلات رمضان 2024.. موعد وقنوات عرض مسلسل فراولة

مسلسلات رمضان 2024.. موعد وقنوات عرض مسلسل فراولة لنيلي كريم

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