الجمعة 08 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. موعد وقنوات عرض مسلسل صيد العقارب

صيد العقارب
صيد العقارب

تشارك الفنانة غادة عبد الرازق قي موسم رمضان 2024 بمسلسل "صيد العقارب" مع عدد كبير من نجوم الوسط الفني، والذي يعرض خلال شهر رمضان المقبل على إحدى قنوات الشركة المتحدة.

موعد عرض مسلسل صيد العقارب

تستعد النجمة غادة عبدالرازق للظهور على الشاشات في شهر رمضان المقبل من خلال مسلسل "صيد العقارب"، المقرر عرضه في شهر رمضان 2024.

وينتظر جمهور "عبدالرازق"، مسلسل "صيد العقارب" الذي من المقرر أن يعرض عبر قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال موسم رمضان 2024 ابتداء من يوم الإثنين المقبل.

 

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القائمة الكاملة لأبطال وصنّاع صيد العقارب لغادة عبد الرازق

قنوات عرض صيد العقارب

سيعرض مسلسل "صيد العقارب" عبر قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وعلى شاشة cbc.

كما يعرض مسلسل "صيد العقارب" بطولة الفنانة غادة عبدالرازق ضمن مسلسلات رمضان 2024 بشكل حصري على شاشتي قنوات cbc وcbc drama  في شهر رمضان المقبل 2024.

كما يتم عرض مسلسل "صيد العقارب" بالتزامن على منصة watch it الرقمية وعدد من القنوات العربية والخليجية في شهر رمضان المقبل 2024.

قصة مسلسل صيد العقارب

تدور قصة مسلسل "صيد العقارب" للفنانة غادة عبدالرازق، في إطار درامي عائلي، إذ تظهر خلال الأحداث في دور ابنة الفنان القدير أحمد ماهر، وتدور الأحداث حول صراعات بين الأقارب والعائلات، كما تعيش في صراعات كبيرة مع الفنان رياض الخولي، بالإضافة لعدد من النجوم الكبار وتشاركهم الفنانة سيمون بعد غياب عن الدراما.

أبطال مسلسل صيد العقارب

أما عن أبطال مسلسل "صيد العقارب" المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 الذين يشاركون النجمة غادة عبدالرازق البطولة هم:

الفنانة غادة عبد الرازق.

الممثلة منال سلامة.

الفنان أحمد ماهر.

الممثل رياض الخولي.

الممثلة صفاء جلال.

الممثلة سامية عاطف.

الفنان مجدي بدر.

كذلك الممثل ميار الغيطي.

الممثل عماد صفوت.

الممثلة سامية عاطف.

الفنان محمد علي رزق.

الممثل أحمد جمال سعيد.

الممثلة مي القاضي.

الفنان عزوز عادل.

الممثل أحمد ماجد.

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