مسلسلات رمضان 2024.. أحداث مسلسل البهجة الحلقة الاولى بطولة الفنان يحيى الفخراني

تبدأ اليوم أولى حلقات مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني، والذي تدور أحداثه في إطار دراما إجتماعية، يتحدث فيها يحيى الفخراني عن التعامل الصحيح مع السوشيال ميديا.

مسلسل البهجة الحلقة الأولى

يعرض مسلسل عتبات البهجة ليحيى الفخراني على شاشات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وينافس بقوة في مارثون الدراما الرمضانية 2024.

يواصل مسلسل عتبات البهجة عرض حلقاته طوال النصف الأول من شهر رمضان المبارك، وذلك لأنه ينتمي لفئة المسلسلات ذات الـ 15 حلقة فقط.

موعد عرض مسلسل عتبات البهجة الحلقة الأولى

تضمنت الخطة الدرامية لقناة DMC عرض مسلسل عتبات البهجة في خطتها لشهر رمضان المبارك، وحددت الموعد في تمام الساعة ٦ وربع بعد آذان المغرب، على أن يعاد مرة أخرى على قناة DMC drama.

أعلنت منصة WATCH IT الرقمية، عن عرضها لمسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني، على المنصة طوال شهر رمضان.

قنوات عرض مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني

أعلنت قناة DMC عن عرض مسلسل عتبات البهجة عقب آذان المغرب في تمام الساعة السادسة وربع مسًاء.

كما أعلنت قناة DMC drama عن إعادة عرض مسلسل عتبات البهجة، كما يعرض المسلسل على منصة watch it التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

قصة مسلسل عتبات البهجة ليحيى الفخراني

تدور قصة مسلسل عتبات البهجة حول "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره النجم الكبير يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش إذ قد توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة مع بعد أولاده عنه وانشغالهم عنه.

تتوطد علاقة الأنصاري مع أحفاده بشكل كبير، وهو الأمر الذي يجعله يتجه إلى تقديم محتوى ترفيهيا هادفا على "اليوتيوب" ويسميه "عتبات البهجة" وفيه يناقش بطريقة كوميدية العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية الهادفة.

أبطال مسلسل عتبات البهجة ليحيى الفخراني

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم وهم:

يحيى الفخراني (بهجت الأنصاري)

جومانا مراد (نعناعة)

صلاح عبدالله

سما إبراهيم

خالد شباط

وفاء صادق

مصطفى عنبة

صفاء الطوخي

هنادي مهنا

علاء زينهم

علاء مرسي

بسنت أحمد أبو باشا

محسن منصور

حازم إيهاب

مراد فكري

صادق بوسي الشامي

محمود فايز

حمادة حسني

ليلى عز العرب

محمد البكري

هشام إسماعيل

يوسف عثمان (محمود)

ويعد مسلسل عتبات البهجة من انتاج شركة العدل جروب، والمخرج جمال العدل وهو من تأليف مدحت العدل، ومقتبس من رواية إبراهيم عبدالمجيد، والموسيقى التصويرية من تأليف خالد الكمار وﺇﺧﺮاﺝ مجدي أبو عميرة.