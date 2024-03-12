مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل مسلسل عتبات البهجة لـ يحيى الفخراني الحلقة 1

استطاع الفنان القدير يحيى الفخراني أن يتربع على عرش دراما رمضان 2024، بمجرد عرض الحلقة الأولى من مسلسل عتبات البهجة وحققت نجاحا كبيرا وتصدرت حديث الجمهور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي وأصبح المسلسل في قائمه الأولويات لديهم للمتابعة خلال الشهر الكريم.

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل أحداث مسلسل عتبات البهجة الحلقة 1

وبمجرد عرض الحلقة الأولى من مسلسل عتبات البهجة حققت نجاحا باهرًا لدي الجمهور المصري والوطن العربي، حيث تدور أحداث الحلقة الأولى من المسلسل حول إلقاء رجال الشرطة القبض على الفنان الكبير يحيى الفخراني والذي يجسد دور بهجت الأنصاري من منزله بسبب شراكته مع جومانا مراد والتي تلعب دور نعناعه شريكة بهجت الأنصاري في كشك الحلوى.

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل يحيى الفخراني الحلقة 2

ينتظر الجمهور المصري والوطن العربي عرض الحلقة الثانية من مسلسل عتبات البهجة للفنان القدير يحيي الفخراني والذي يعرض في النصف الأول من شهر رمضان المبارك حيث أنه ينتمي لفئة المسلسلات الـ15 حلقة، ويعرض في تمام الساعة 6:15 على قناة DMC وفي تمام الساعة 8:15 على قناة DMC Drama.

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل عتبات البهجة الحلقة الثانية

وأعلنت قناة DMC عن تضمن مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني ضمن خطتها لشهر رمضان المبارك، وحددت موعد العرض الأول في تمام الساعة 6 وربع بعد آذان المغرب، يعاد مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على قناة،DMC drama الساعة 8 ونصف.

وروجت منصة WATCH IT الرقمية، التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرضها لمسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني، على المنصة طوال شهر رمضان.

قصة مسلسل عتبات البهجة

تدور قصة مسلسل عتبات البهجة حول "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره النجم الكبير يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش إذ قد توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة مع بعد أولاده عنه وانشغالهم عنه.

أبطال مسلسل عتبات البهجة

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم وهم: