مسلسلات رمضان 2024

يتابع جمهور الفنان الكبير يحيى الفخراني مسلسل عتبات البهجة على قناة DMC drama، ومن المقرر أن يعرض على شاشات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

الفخراني في قبضة الشرطة.. ملخص أحداث الحلقة الأولي لمسلسل "عتبات البهجة"

يستمر عرض مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على عدد من القنوات، ويستمر حتى منتصف شهر رمضان، لأنه ينتمي إلى فئة المسلسلات القصيرة التي تتضمن 15 حلقة

الشرطة تلقي القبض على يحيى الفخراني في عتبات البهجة

تدور أحداث الحلقة الأولى من مسلسل عتبات البهجة حول إلقاء رجال الشرطة القبض على الفنان الكبير يحيى الفخراني والذي يجسد دور بهجت الأنصاري من منزله بسبب شراكته مع جومانا مراد والتي تلعب دور نعناعه شريكة بهجت الأنصاري في كشك الحلوى.

موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل عتبات البهجة ليحيى الفخراني

أعلنت قناة DMC عن تضمن مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني ضمن خطتها لشهر رمضان المبارك، وحددت موعد العرض الأول في تمام الساعة 6 وربع بعد آذان المغرب، يعاد مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على قناة ،DMC drama الساعة 8 ونصف.

روجت منصة WATCH IT الرقمية، التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرضها لمسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني، على المنصة طوال شهر رمضان.

قصة مسلسل عتبات البهجة ليحيى الفخراني

تدور قصة مسلسل عتبات البهجة حول "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره النجم الكبير يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش إذ قد توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة مع بعد أولاده عنه وانشغالهم عنه.

تتوطد علاقة الأنصاري مع أحفاده بشكل كبير، وهو الأمر الذي يجعله يتجه إلى تقديم محتوى ترفيهيا هادفا على "اليوتيوب" ويسميه "عتبات البهجة" وفيه يناقش بطريقة كوميدية العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية الهادفة.

أبطال مسلسل عتبات البهجة ليحيى الفخراني

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم وهم:

يحيى الفخراني (بهجت الأنصاري)

جومانا مراد (نعناعة)

صلاح عبدالله

سما إبراهيم

خالد شباط

وفاء صادق

مصطفى عنبة

صفاء الطوخي

هنادي مهنا

علاء زينهم

علاء مرسي

بسنت أحمد أبو باشا

محسن منصور

حازم إيهاب

مراد فكري

صادق بوسي الشامي

محمود فايز

حمادة حسني

ليلى عز العرب

محمد البكري

هشام إسماعيل

يوسف عثمان (محمود)

ويعد مسلسل عتبات البهجة من انتاج شركة العدل جروب، والمخرج جمال العدل وهو من تأليف مدحت العدل، ومقتبس من رواية إبراهيم عبدالمجيد، والموسيقى التصويرية من تأليف خالد الكمار وﺇﺧﺮاﺝ مجدي أبو عميرة.