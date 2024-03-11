محسن سرحان: لا أشعر بالقلق من الوفاء بالتزامات بنك الطعام

وجه محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، الشكر والتقدير لكل القائمين على بنك الطعام خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن مبادرات وانشطة البنك طوال شهر رمضان.

أوضح محسن سرحان أن حلم كل القائمين على بنك الطعام هو اقامة مؤسسة مبنية على دعم الأفراد، موجها الشكر للأهالي الذي يدعمهم بنك الطعام موجها التحية لسلاسل الموردين الذين يدعمون بنك الطعام بالسلع الغذائية.

أكد الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، أنه لا يشعر بالقلق من الوفاء بالالتزامات التي تقع على كاهل بنك الطعام، لأن في ظهرنا عدد من الشركات القطاع الخاص التي تساندنا وتدعمنا في تحضير وتجهيز صناديق رمضان.

يأتي ذلك في ظل إنطلاق المؤتمر الصحفي للإعلان عن المبادرات والأنشطة الخاصة ببنك الطعام المصري خلال شهر رمضان المبارك في كافة المحافظات المصرية، والذي من المقرر أن يوافق غدًا الاثنين 11 مارس 2024، أول أيام شهر رمضان المبارك.

حضر المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان بنك الطعام عن مبادراته والأنشطة الخاصة به خلال شهر رمضان كلًا من دكتور هنيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة السابقة، ومحسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصرى، أسامة الأزهرى مستشار رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي للشئون الدينية.