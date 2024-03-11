مسلسلات رمضان 2024.. التحرش موضوع الحلقة الأولي من عتبات البهجة

بدأت منذ قليل الحلقة الأولى من مسلسل عتبات البهجة، والتي تدور أحداثه في إطار درامي عائلي، ومن المقرر أن يعرض على شاشات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في شهر رمضان.

الحلقة الأولي من عتبات البهجة

يستمر عرض مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني طوال النصف الأول من شهر رمضان 2024، لانه ينتمي للمسلسلات الرمضانيه القصيرة، التي تتكون من 15 حلقة.

التحرش موضوع الحلقة الأولى من مسلسل عتبات البهجة

بدأت الحلقة الأولى من مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني وهو يعرف متابعيه على السوشيال ميديا عليه، بأنه بهجت الانصاري، ويعرفهم على برنامجه الذي يقدمه على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، ويتحدث عن البهجة والحب والود.

وناقش يحيى الفخراني في بداية الحلقة الأولى في التطرق للحديث عن ظاهرة التحرش وتاريخها، وقال إن ظاهرة التحرش في الزمن الجميل تحدث عنها فكري الباشا أباظة الذي كان يرى أن زمان كان التحرش يظهر في مواقف الاتوبيسات والشاب يغازل الفتاة دون أن يشعرها بالقلق

موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل عتبات البهجة ليحيى الفخراني

أعلنت قناة DMC عن تضمن مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني ضمن خطتها لشهر رمضان المبارك، وحددت موعد العرض الأول في تمام الساعة ٦ وربع بعد آذان المغرب، يعاد مسلسل عتبات البهجة للفنان الكبير يحيى الفخراني على قناة ،DMC drama الساعة 8 ونصف.

روجت منصة WATCH IT الرقمية، التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرضها لمسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني، على المنصة طوال شهر رمضان.

قصة مسلسل عتبات البهجة ليحيى الفخراني

تدور قصة مسلسل عتبات البهجة حول "بهجت الأنصاري" الذي يقوم بدوره النجم الكبير يحيى الفخراني، ويقوم بدور رجل على المعاش إذ قد توفيت زوجته وتركته للوحدة التي أثرت فيه نفسيًا، خاصة مع بعد أولاده عنه وانشغالهم عنه.

تتوطد علاقة الأنصاري مع أحفاده بشكل كبير، وهو الأمر الذي يجعله يتجه إلى تقديم محتوى ترفيهيا هادفا على "اليوتيوب" ويسميه "عتبات البهجة" وفيه يناقش بطريقة كوميدية العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية الهادفة.

ابطال مسلسل عتبات البهجة ليحيى الفخراني

يتكون فريق عمل مسلسل عتبات البهجة من عدة نجوم وهم:

يحيى الفخراني (بهجت الأنصاري)

جومانا مراد (نعناعة)

صلاح عبدالله

سما إبراهيم

خالد شباط

وفاء صادق

مصطفى عنبة

صفاء الطوخي

هنادي مهنا

علاء زينهم

علاء مرسي

بسنت أحمد أبو باشا

محسن منصور

حازم إيهاب

مراد فكري

صادق بوسي الشامي

محمود فايز

حمادة حسني

ليلى عز العرب

محمد البكري

هشام إسماعيل

يوسف عثمان (محمود)

ويعد مسلسل عتبات البهجة من انتاج شركة العدل جروب، والمخرج جمال العدل وهو من تأليف مدحت العدل، ومقتبس من رواية إبراهيم عبدالمجيد، والموسيقى التصويرية من تأليف خالد الكمار وﺇﺧﺮاﺝ مجدي أبو عميرة.