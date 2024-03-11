الإثنين 11 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

أسامة الأزهري: بنك الطعام يقدم الدعم لأهالينا في ربوع مصر

بنك الطعام
بنك الطعام

قال أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، إن بنك الطعام يحتفل بمرور 20 سنة على إنشاءه، موجها التحية لكل القائمين على بنك الطعام على جهودهم العظيمة في دعم الأهالي في كافة بقاع مصر، مشيرًا إلى أن بنك الطعام مؤسسة قائمة على إطعام الطعام بشكل دائم.

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تابع أن العالم الإسلامي والعربي يحتفل بشهر رمضان المبارك، متمنيا أن يكون شهر اليمن والبركات والكرم والفضل على العالم أجمع.


أوضح أن اليوم نزف خبر وحدث عظيم وهو تربع  بنك الطعام على عرش الخير والفضل يعود  لدعم الأهالي في مختلف محافظات مصر، منوها أوجه التحية لكل شخص مد يده بالخير لبنك الطعام، وكل شخص ساهم في وصول بنك الطعام للشكل الذي هو عليه الآن.

أشار الشيخ أسامة الأزهري إلى أنه يعلم مقدار الجهد المبذول من بنك الطعام لإطلاق قوافل الخير والمحبة إلى مختلف ربوع ومحافظات مصر، وذلك يظهر جليا في ترحاب وحفاوة الأهالي بأبطال بنك الطعام

اختتم مستشار رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي للشئون الدينية، موجها التحية لكل إنسان كريم ع ارض مصر عاني من عدم توفير احتياجات أسرته الغذائية، قائلا:"  نحن في ظهرك وفي خدمتك وسنصلك في كل مكان بقدر ما استطعنا إلى ذلك سبيلا داعيا الله أن يكلل جهود بنك الطعام بدوام الخير"  .

يأتي ذلك في ظل إنطلاق المؤتمر الصحفي للإعلان عن المبادرات والأنشطة الخاصة ببنك الطعام المصري خلال شهر رمضان المبارك في كافة المحافظات المصرية، والذي من المقرر أن يوافق غدًا الاثنين 11 مارس 2024، أول أيام شهر رمضان المبارك.


حضر المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان بنك الطعام عن مبادراته والأنشطة الخاصة به خلال شهر رمضان كلًا من دكتور هنيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة السابقة، ومحسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصرى، أسامة الأزهرى مستشار رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي للشئون الدينية

أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي للشئون الدينية بنك الطعام رمضان المبارك الشيخ أسامة الأزهري

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