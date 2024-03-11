"السويس ميناء الأتكة" أول مشاهد مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان

مسلسلات رمضان 2024

شهد مسلسل المعلم بطولة الفنان مصطفى شعبان، في حلقاته الأولى، اليوم الإثنين، الذي يُعرض على قناة الحياة ومنصة WATCH IT الرقمية، أحداثا مشوقة.

أول مشاهد مسلسل المعلم

بدأت أحداث مسلسل المعلم باستعراض مشاهد لعدد من الصيادين ومراكبهم داخل بحر منطقة "السويس ميناء الأتكة" لعام 1993، وعلى أغنية: «إحنا السوايسة الصيادين والبحر الأحمر بحرنا».

مسلسلات رمضان 2024.. موعد إعادة مسلسل مصطفى شعبان الحلقة 1

يُعاد مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان مرات متتالية على قناة الحياة دراما في أوقات الرابعة صباحًا، والتاسعة صباحًا، ثم في الواحدة والنصف ظهرًا.

قصة مسلسل المعلم

تدور أحداث مسلسل المعلم في إطار اجتماعي تشويقي شعبي، ويظهر خلاله مصطفى شعبان، بشخصية تاجر سمك في إحدى الأسواق الكبرى، وتتصاعد الأحداث بعد وقوع والد مصطفى شعبان في أزمة مالية، بسبب سرقة أمواله من المنافسين له، الأمر الذي يتسبب له في الكثير من الخسائر، ما يدفع مصطفى شعبان بطل العمل للانتقام لوالده، بعد دخوله السجن، وتستمر رحلة صعود مصطفى شعبان خلال الأحداث، وفيها يتفانى في التحقيق بحثًا عن الخائن الذي تسبب في انهيار تجارة والده وسجنه وكذا سرقة أمواله، حيث يدخل العديد من الشخصيات في دائرة الشك.

أبطال مسلسل المعلم

يشارك عدد كبير من نجوم الفن بطولة العمل إلى جانب النجم مصطفى شعبان، أبرزهم:

- سهر الصايغ.

- هاجر أحمد

- أحمد بدير.

- انتصار.

- محمود الليثي.

- أحمد فؤاد سليم.

- أحمد بدير.

- محمد العمروسي.

- سلوى عثمان.

- منذر رياحنة.

- محمود الليثي.

- أحمد عبدالله محمود.

- طارق النهري.

- علاء زينهم.

مسلسل "المعلم" تأليف محمد الشواف وعمرو الدرديري، ومن إخراج مرقس عادل، كما أنه من إنتاج شركة سينرجي.