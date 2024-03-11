مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل أحداث مسلسل المعلم الحلقة 1 لـ"مصطفى شعبان"

يعدّ مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان من المسلسلات التي ينتظرها جمهور وعشاق دراما رمضان 2024، والمقرر عرضها على شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، طوال شهر رمضان المبارك.

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل أحداث مسلسل المعلم الحلقة 1

يجسد مصطفى شعبان دور تاجر سمك بعد تعرض والد مصطفى شعبان بطل العمل بعد خسارة أمواله في السوق ويتعرض للنصب من التجار، يرجع ابنه للانتقام لوالده الذي دخل السجن في رحلة صعوده ويتفانى في التحقيق بحثًا عن الخائن الذى تسبب في انهيار تجارة والده وسجنه وسرقة أمواله ولأن الجميع في دائرة الشك.

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل مصطفى شعبان الحلقة الثانية

تُعرض الحلقة الثانية من مسلسل "المعلم" بطولة مصطفى شعبان، غدا الثلاثاء، في تمام الساعة 9.45 مساء

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل المعلم الحلقة 2

تعرض شبكة قنوات، بجانب منصة WATCH IT الرقمية، مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان، طوال شهر رمضان.

قصة مسلسل المعلم

تدور أحداث مسلسل المعلم في إطار اجتماعي تشويقي شعبي، ويظهر خلاله مصطفى شعبان، بشخصية تاجر سمك في إحدى الأسواق الكبرى، وتتصاعد اأحداث بعد وقوع والد مصطفى شعبان في أزمة مالية، وذلك بسبب سرقة أمواله من المنافسين له، الأمر الذي يتسبب له في الكثير من الخسائر، ما يدفع مصطفى شعبان بطل العمل للانتقام لوالده، وذلك بعد دخوله السجن.

وتستمر رحلة صعود مصطفى شعبان خلال الأحداث، وفيها يتفانى في التحقيق بحثًا عن الخائن الذي تسبب في انهيار تجارة والده وسجنه وكذا سرقة أمواله، حيث يدخل العديد من الشخصيات في دائرة الشك.

أبطال مسلسل المعلم

يشارك عدد كبير من نجوم الفن بطولة العمل إلى جانب النجم مصطفى شعبان أبرزهم:

- سهر الصايغ.

- هاجر أحمد

- أحمد بدير.

- انتصار.

- محمود الليثي.

- أحمد فؤاد سليم.

- أحمد بدير.

- محمد العمروسي.

- سلوى عثمان.

- منذر رياحنة.

- محمود الليثي.

- أحمد عبد الله محمود.

- طارق النهري.

- علاء زينهم.

ومسلسل "المعلم" تأليف محمد الشواف وعمرو الدرديري، ومن إخراج مرقس عادل، كما أنه من إنتاج شركة سينرجي.