رمضان 2024.. قصة مسلسل "المعلم" لمصطفى شعبان

يتشوّق جمهور وعشاق دراما رمضان 2024 لمشاهدة مسلسل "المعلم" بطولة مصطفى شعبان، والذي يُعرض على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية طوال شهر رمضان الكريم 2024.

وتُعرض أولى حلقات مسلسل "المعلم" بطولة مصطفى شعبان، اليوم، في تمام الساعة 9.45 مساء، بجانب منصة WATCH IT الرقمية.

ويضم العمل الفني عشرات النجوم الكبار والوجوه الجديدة التي تظهر على مدار أحداث المسلسل طوال شهر رمضان المُبارك، ويتسابق مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان، ضمن قائمة الأعمال الرمضانية 2024، والتي تُعرض على شاشات الشركة المُتحدة، حيث تُقدم مجموعة مُختلفة من الأعمال الفنية التي تتنوّع بين تاريخية واجتماعية وكوميدية، وأيضًا أعمال تُناقش الجوانب الاجتماعية، في إطار مليء بالإثارة والتشويق.

قصة مسلسل "المعلم"

أما عن قصة مسلسل "المعلم"، فهي تدور حول "تاجر سمك" الذي يجسد دوره الفنان مصطفى شعبان، والذي يتعرض والده من خلال أحداث المسلسل إلى خسارة أمواله في السوق ونصب من التجار، ليقوم ابنه "مصطفى شعبان" بالانتقام لوالده الذي دخل السجن في رحلة صعوده، ثم يتفانى في البحث عن المتسبب في دخول أبيه السجن، بعد أن تسبب في انهيار تجارة والده وسجنه وسرق أمواله، حتى وصل به إلى دخول الزنزانة.

ومن خلال أحداث المسلسل تجسد النجمة سلوى خطاب في مسلسل المعلم دورًا شعبيًا لتظهر بشخصية أكبر معلمة في سوق السمك، ثم تتوالى أحداث المسلسل إذ تدخل في صراعات كبيرة مع مصطفى شعبان.

أبطال مسلسل "المعلم"

يشارك عدد كبير من نجوم الفن بطولة العمل إلى جانب النجم مصطفى شعبان أبرزهم:

- سهر الصايغ.

- هاجر أحمد

- أحمد بدير.

- انتصار.

- محمود الليثي.

- أحمد فؤاد سليم.

- أحمد بدير.

- محمد العمروسي.

- سلوى عثمان.

- منذر رياحنة.

- محمود الليثي.

- أحمد عبد الله محمود.

- طارق النهري.

- علاء زينهم.

ومسلسل "المعلم" تأليف محمد الشواف وعمرو الدرديري، ومن إخراج مرقس عادل، كما أنه من إنتاج شركة سينرجي.