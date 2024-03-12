مسلسلات رمضان 2024..  تفاصيل أحداث مسلسل المعلم لـ مصطفى شعبان الحلقة 1

منافسة شديدة يخوضها النجم مصطفى شعبان خلال موسم دراما رمضان 2024، عبر مسلسل المعلم الذي يعرض على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال مسلسلات رمضان 2024.

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل أحداث مسلسل المعلم الحلقة 1

ويقدم النجم مصطفى شعبان في مسلسل المعلم دور مختلف عما جسده من قبل، إذ يظهر في دور تاجر سمك كبير في أحد أسواق السمك وتدور الصراعات بين التجار داخله على مدار 30 حلقة في شهر رمضان.

ووقعت العديد من الأحداث خلال الحلقة الأولى من مسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان، منها القبض على والده الفنان عبدالعزيز مخيون متلبسًا بقضية تجارة المخدرات بمجرد دخوله السوق.

كما شهدت الحلقة الأولى مشاجرة بين شعبان و«غلوش» أحد أعدائه في سوق السمك، وقام شعبان بضربه في السوق.

وخلال نهاية الحلقة الأولى من مسلسل المعلم اكتشفت الفنانة سهر الصايغ إصابتها بمرض سرطان الدم، وظلت تبكي وتصرخ خوفًا على ابنها هي وشعبان الذي يسمى حسن إذ شعرت بالخوف من الموت.

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل مصطفى شعبان الحلقة 2

من المقرر عرض مسلسل المعلم الحلقة 2 بشكل حصري على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في الساعة 9:45 مساء، وهو من تأليف محمد الشواف، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج سينرجى.

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل المعلم الحلقة الثانية

وينتمي مسلسل المعلم لفئة الـ30 حلقة، إذ يُعرض عبر شبكة قنوات "الحياة"، وقناة dmc بشكل حصري ضمن مسلسلات رمضان 2024، وأيضًا منصة WATCH IT.

قصة مسلسل المعلم

مسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان، يدور داخل سوق للسمك،ويجسد شعبان دور تاجر سمك، ويظل الصراع داخل الشادر الخاص بالتجار، ولكنه يقع في أزمة مالية، بسبب سرقة أمواله من المنافسين له.

وتتصاعد الأحداث حين يتعرض والد مصطفى شعبان إلى مؤامرة مدبرة من تجار السمك في الشادر ويدخل السجن، وتستمر رحلة صعود مصطفى شعبان خلال الأحداث، وفيها يتفانى في التحقيق بحثًا عن الخائن الذي تسبب في انهيار تجارة والده وسجنه وكذا سرقة أمواله، حيث يدخل العديد من الشخصيات في دائرة الشك

أبطال مسلسل المعلم

يشارك عدد كبير من نجوم الفن بطولة العمل إلى جانب النجم مصطفى شعبان أبرزهم:

- سهر الصايغ.

- هاجر أحمد

- أحمد بدير.

- انتصار.

- محمود الليثي.

- أحمد فؤاد سليم.

- أحمد بدير.

- محمد العمروسي.

- سلوى عثمان.

- منذر رياحنة.

- محمود الليثي.

- أحمد عبد الله محمود.

- طارق النهري.

- علاء زينهم.

وروجت صفحات القناة البوستر الدعائي للعمل الذي تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعي.