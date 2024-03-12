الثلاثاء 12 مارس 2024
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فن

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 2| مربوحة تحاول إبلاغ أهل القرية بوفاة الكبير ودكتور ربيع يفشل في إفاقته

مسلسل الكبير اوى
مسلسل الكبير اوى 8

يواصل النجم أحمد مكي وأبطال مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن مغامراتهم الكوميدية في حلقات العمل الذي انطلق عرضه أمس مع بداية شهر رمضان حيث ينافس العمل بقوة ضمن مسلسلات موسم رمضان 2024. 

وتصدر مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن قائمة الأكثر بحثا بعد عرض حلقتين منه. 

وزاد البحث عن أحداث الحلقة الثانية التي عرضت منذ قليل عبر شبكة قنوات ON. 

وننشر تفاصيل الحلقة 2 من مسلسل الكبير اوي 8. 

مسلسلات رمضان 2024 .. أحداث الحلقة 2 مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن 

يواصل الدكتور ربيع محاولاته لافاقة الكبير ولكن دون جدوى حيث حاول بشتى الطرق استعادة وعيه من خلال بعض الأدوية والثوم وتستنكر مربوحة طريقة ربيع في علاجه للكبير قائلة ايه ده العلاج بالتومية ليجود الخفير ايهم ويعطي الدكتور ربيع موزة لافاقة الكبير   ولكن يفشل دكتور ربيع في محاولاته وفي تلك الاثناء تحاول روح الكبير المتجسدة في شخص عقلة الإصبع القبض على دكتور ربيع ليدخل ضمن قائمة الشمامين ولكن يفشل الكبير في ذلك لينصرف ربيع بصحبة الخفير ايهم. 

ثم تنادي مربوحة على الخفير ايهم الذي يقول لها ان الحاج هواري يتسائل عن عزاء الكبير وموعده وهل ستقوم بعمله في قاعة النور المحمدي ام سيكون العزاء على المقابر لتنفعل عليه مربوحة وتعنفه وتقول له من ابلغ أهالي القرية والحاج هواري بموت الكبير ليجاوبها انه من قام بذلك ليجاملهم ثلاث ايام باحضار غذاء للدوار لتفرح مربوحة بذلك وتقول احسن برضه حلوة الفتة بتاعتهم ابعتلهم يبعتوا الفتة وذلك في وسط ذهول روح الكبير الذي يقرر ان ينتقم من أهالي القرية.

ملخص أحداث مسلسل الكبير أوي 8 لـ أحمد مكي الحلقة 2

مسلسلات رمضان 2024.. ملخص مسلسل الكبير اوي 8 لاحمد مكي الحلقة 1

 

مواعيد عرض وإعادة مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 2 

يعرض مسلسل الكبير أوي 8 بطولة النجم أحمد مكي على شبكة قنوات ON يوميا في تمام الساعة 6 وخمس دقائق، والإعادة الأولى في تمام الساعة الثالثة صباح اليوم التالي والثالثة عصرا مساء اليوم التالي.

بينما يعرض مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن على شاشة ON drama في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء ويعاد للمرة الأولى في تمام الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم التالي ثم يعاد مرة أخرى في تمام الساعة الواحدة والنصف مساء. 

وتعرض قناة ON بشكل حصري مسلسل الكبير أوي الجزء 8 طوال أيام شهر رمضان، كما يعرض على منصة watch it الرقمية.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8 

الكبير اوي الجزء الثامن من بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، إضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عزالدين، وإخراج أحمد الجندي.

 

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مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 2.. خناقة بين جوني والعترة على العمودية بعد دخول الكبير في غيبوبة

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مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 2.. ظهور دكتور ربيع بعد دخول الكبير في غيبوبة

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