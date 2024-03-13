الأربعاء 13 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مواعيد عرض الحلقة الثالثة من مسلسل الكبير أوي 8 وأبرز أحداثه

مسلسلات رمضان 2024..
مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل الكبير أوي 8

موعد الحلقة الثالثة من مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، ارتفعت معدلات البحث، عبر محركات البحث العالمية جوجل، بتلك الكلمات البحثية، لمتابعة الحلقة من قبل المشاهدين المتابعين المحبين لأجزاء مسلسل الكبير أوي.

مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل الكبير أوي 8

ويترقب محبي المسلسل، بث قنوات on drama، وقناة on، الفضائية، الحلقة الثالثة من مسلسل الكبير أوى 8 الجزء الثامن، وفقًا لجدول بث مسلسلات رمضان عبر الفضائيات، خلال شهر رمضان المعظم 2024.

مسلسل الكبير أوى 8 الحلقة 2.. الكبير ينتقم من أهل القرية لتحقيق تارجت الشمامة

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 8

في تمام الساعة 6:05 مساء اليوم الثلاثاء الموافق ٣ رمضان، تعرض الحلقة الثالثة من مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، عقب أذان المغرب مباشرة، وتعاد القنوات حلقة الإعادة الساعة الـ3 فجرًا، وتعاد للمرة الثانية في تمام الساعة 3 عصرًا، لمن فاتته مشاهدتها.

ويذاع مسلسل الكبير أوي 8، خلال شهر رمضان المبارك للعام الحالي 2024، حصريا عبر كل من:

- قناة on.

on drama.-

-منصة watch it

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مسلسلات رمضان ٢٠٢٤.. ملخص الحلقة الثانية من مسلسل الكبير أوي 8

أحداث مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن

أبرز أحداث الجزء الثامن لمسلسل الكبير اوي، تدور حول سرقة "حزلقوم" لأحد البنوك، وينزع فتيل القنبلة اليدوية، ويحاول الفرار، كما تحتفل قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين، ويتعرض عمدة المزاريطة "الكبير أوي" إلى العديد من الضغوطات، ليجد نفسه مضطرًا للاهتمام بقضايا ومشاكل المحيطين به.

أبطال مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن

ويضم مسلسل الكبير أوي بالجزء الثامن، في بطولته عددًا من نجوم الفن المشهورين، أبرزهم:

(أحمد مكي  ورحمة أحمد وحاتم صلاح ومحمد سلام وبيومي فؤاد)، وضيوف الشرف أمينة خليل وشيماء سيف ومحمد ثروت وغيرهم، ويحمل توقيع اخراج المسلسل أحمد الجندي.

و مسلسل اكبير اوي، قيادة النج أحمدمكي، حاز  على عجاب كبير من المشاهدين خلال ال7 اجزاء الماضيين، مما دفع ابطال المسلسل لاستكمال احداث  القصة بالجزء الثامن.

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