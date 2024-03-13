الأربعاء 13 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مواعيد عرض الحلقة الثالثة من مسلسل الكبير أوي 8 على قناة On

مسلسل الكبير أوي
مسلسل الكبير أوي 8

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض الحلقة 3 من مسلسل الكبير اوي 8.. مع عرض أولى حلقات مسلسل الكبير اوي أول أيام شهر رمضان المبارك بطولة الفنان أحمد مكى، ارتفعت معدلات بحث المواطنين والمشاهدين في مصر والعالم العربي عن مواعيد عرض المسلسل المفضل للكبار والصغار بمختلف أعمارهم وهو الكبير أوي الجزء الثامن.

مواعيد عرض الحلقة 3 من مسلسل الكبير اوي 8 على قناة On 

أعلنت قناة On التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، جميع مواعيد عرض مسلسل الكبير اوي 8 الحلقة الثالثة، بعد الإقبال الكبير المتوقع على مشاهدة الحلقتين الأولى والثانية من مسلسل الكبير اوي 8 بطولة أحمد مكى ومجموعة متميزة من الفنانين.

قصة مسلسل الكبير أوي 8

كما ينتظر ملايين المشاهدين أمام الشاشات خلال شهر رمضان المبارك، مشاهدة حلقات مسلسل الكبير اوي 8، ومتابعة مغامرات الكبير مع جونى بعد تحوله إلى عقلة الاصبع، واستكمال شخصية الكبير اوي التى تقدم في إطار خيال كوميدي يؤديها النجم أحمد مكي مع محمد سلام وبيومى فؤاد.

قنوات عرض مسلسل الكبير أوي الجزء 8 الحلقة 3

فى النهاية، أعلنت قناة On الفضائية، مواعيد عرض الحلقة الثالثة من مسلسل الكبير أوي 8، وذلك في تمام الساعة 6،5 مساء وقت تناول طعام إفطار الصائم لخلق حالة من التفاعل على مدار سنوات مع شخصية الكبير اوي عمدة المزاريطة للفنان أحمد مكى.

مسلسل الكبير أوي 8 على قناة On 

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فى الختام، أعلنت قناة On بث حلقات مسلسل الكبير أوي  حصريا في موعد ثابت ينتظره ملايين المشاهدين أثناء تناول وجبة الإفطار فى رمضان، ومتابعة شخصية الكبير اوي التى ظهرت للمرة الاولى في عام 2009 فى فيلم طير انت وسرعان ما تحولت إلى شخصية ايقونية للكبار والصغار فى الجزء الاول من المسلسل عام 2010.

مسلسل الكبير اوي 8

كما يتابع ملايين المشاهدين أمام الشاشات في مصر والعالم وعبر وتش ات، مسلسل الكبير اوي 8 لـ احمد مكي، وذلك إطار كوميدي محبب الأطفال والكبار، عقب تحول  العمدة والكبير أوى إلى عقلة الإصبع على يد الشمامة ليعود الكبير إلى المزاريطة بصحبة شاكر مساعد الشمامة.

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مسلسلات رمضان ٢٠٢٤.. ملخص الحلقة الثانية من مسلسل الكبير أوي 8

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