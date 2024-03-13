مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 3| نور النبوي يتمرد على والده

بدأت منذ قليل، أحداث مسلسل “امبراطورية ميم” الحلقة 3، وهي بطولة الفنان خالد النبوي ونخبة من الفنانين، على قنوات dmc، برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة أروما للإنتاج الفني.

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 3

شهد مسلسل “امبراطورية ميم” الحلقة 3.. خلاف جديد بين مروان أبو المجد “نور النبوي”، مع والده مختار أبو المجد “خالد النبوي”، وذلك بعد تأخر مروان خارج المنزل حتى منتصف الليل، ذلك الأمر تسبب في مشاجرة مع والده،ورفضه تعليماته ومراقبته لتصرفاته.

وحاول أشقاء “مروان أبو المجد" الخمس التدخل للصلح بينه وبين والده خالد النبوي، الإ أن الأول يرفض تدخلات والده في تصرفاته.

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أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 3

كما بدأت أحداث مسلسل امبراطورية ميم الحلقة 3.. بمحاولة إصلاح سيارة مختار أبوالمجد، بعد الحادث الذي تسبب فيه ابنه مروان "نور النبوي".

وحاولت الفنانة إيمان السيد إثارة إعجاب مختار أبوالمجد "الفنان خالد النبوي"، ومحاولة إقناعه بالزواج منها.

مواعيد عرض مسلسل امبراطورية ميم الحلقة 3

تعرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي، يوميا على قناة dmc الساعة 10.45 مساء والإعادة 10.15 صباحا.



فيما تعرض الحلقة على قناة dmc drama فى تمام الساعة 6.05 مساءً والإعادة الساعة 12 مساء والساعة 3.30 صباحا، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it بالتزامن مع قناة dmc الساعة 10.45 مساء.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، يضم كوكبة كبيرة من النجوم والفنانين أمام النجم خالد النبوي، منهم محمود حافظ، حلا شيحة، محمد محمود عبدالعزيز، نشوى مصطفى، ليلى عز العرب، مايان السيد، إيمان السيد، هاجر السراج، نور النبوي، الهام صفى الدين، منى أحمد زاهر، آدم وهدان، ريمون توفيق، وغيرهم، والعمل من انتاج شركة أروما، وإخراج محمد سلامة.

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