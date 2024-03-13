الأربعاء 13 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

ملخص أحداث مسلسل المعلم لـ "مصطفى شعبان" الحلقة 3.. مفاجآت مثيرة

مسلسل المعلم
مسلسل المعلم

مازال تفاعل الجمهور على مسلسلات رمضان 2024 مستمر، ومن بين المسلسلات التي كان لافتًا تصدرها كافة محركات البحث، مسلسل المعلم الذي تصدر الترند في مصر وعدد من البلدان العربية وذلك بعد عرض أول حلقتين.

مسلسلات رمضان 2024

أحداث مسلسل المعلم الحلقة 3

مسلسل المعلم

ومن المتوقع أن تشهد أحداث مسلسل المعلم لـ "مصطفى شعبان" الحلقة 3، المقرر عرضها الليلة على قناة الحياة ومنصة “WATCH IT” الرقمية، تصاعدًا في الأحداث، بعد أن شهدت الحلقة الثانية بالأمس، إطلاق النار طارق النهري النار على "المعلم" مصطفى شعبان، دون أن تُصيبه الرصاصة، وعودة المعلم حامد (عبدالعزيز مخيون)، بعد خروجة من السجن وسنوات من الغياب.

ومن المتوقع أيضًا أن تشهد أحداث مسلسل المعلم لـ "مصطفى شعبان" الحلقة 3، تفكير كل من منذر ريحانة ومصطفى شعبان في الانتقام، خاصة وأنَّهما تشاجرا داخل شادر السمك بالأسلحة البيضاء، وأُصيب بينهما أحد عمال منذر ريحانة، فضلًا عن تداعيات معرفة سهر الصايغ زوجة المعلم، بإصابتها بمرض خطير.

مسلسل المعلم الحلقة 3.. هل يفكر مصطفى شعبان في الانتقام من منذر ريحانة؟

مسلسل المعلم الحلقة 3.. ماذا يفعل مصطفى شعبان بعد إصابة زوجته بالسرطان؟

 قنوات عرض مسلسل المعلم الحلقة الرابعة

يعرض مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان، والذي تدور أحداثه في إطار شعبي، على قناة الحياة يوميًا في تمام الساعة 9:45 مساءً، بخلاف منصة watch it الإلكترونية.

مسلسلات رمضان 2024

قصة مسلسل المعلم

كما تدور أحداث مسلسل المعلم في إطار اجتماعي تشويقي شعبي، ويظهر خلاله مصطفى شعبان، بشخصية تاجر سمك في إحدى الأسواق الكبرى، وتتصاعد الأحداث بعد وقوع والد مصطفى شعبان في أزمة مالية، بسبب سرقة أمواله من المنافسين له، الأمر الذي يتسبب له في الكثير من الخسائر، ما يدفع مصطفى شعبان بطل العمل للانتقام لوالده، بعد دخوله السجن، وتستمر رحلة صعود مصطفى شعبان خلال الأحداث، وفيها يتفانى في التحقيق بحثًا عن الخائن الذي تسبب في انهيار تجارة والده وسجنه وكذا سرقة أمواله، حيث يدخل العديد من الشخصيات في دائرة الشك.

مسلسل المعلم

مسلسلات رمضان 2024

 أبطال مسلسل المعلم

يشارك عدد كبير من نجوم الفن بطولة العمل إلى جانب النجم مصطفى شعبان، أبرزهم:

  • سهر الصايغ.
  • هاجر أحمد.
  • محمد العمروسي.
  • سلوى عثمان.
  • منذر رياحنة.
  • محمود الليثي.
  • أحمد بدير.
  • أحمد بدير.
  • انتصار.
  • محمود الليثي.
  • أحمد فؤاد سليم.
  • أحمد عبدالله محمود.
  • طارق النهري.
  • علاء زينهم.

مسلسل "المعلم" تأليف محمد الشواف وعمرو الدرديري، ومن إخراج مرقس عادل، كما أنه من إنتاج شركة سينرجي.

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مسلسل المعلم الحلقة 3.. ماذا يفعل مصطفى شعبان بعد إصابة زوجته بالسرطان؟

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