الأربعاء 13 مارس 2024
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فن

مسلسل المعلم الحلقة 3.. ماذا يفعل مصطفى شعبان بعد إصابة زوجته بالسرطان؟

مسلسل المعلم
مسلسل المعلم

مازال تفاعل الجمهور على مسلسلات رمضان مستمر، ومن بين هذه الأعمال التي كان لافتًا تصدرها محركات البحث، مسلسل المعلم الذي تصدر الترند في مصر وعدد من البلدان العربية بعد عرض أول حلقتين.

أحداث مسلسل المعلم الحلقة 2

وانتهت أحداث مسلسل المعلم الحلقة 2، أمس، باكتشاف مصطفى شعبان إصابة زوجته "زمزم" التي تُجسد دورها الفنانة سهر الصايغ، بسرطان الدم بعد قراءه التحاليل الطبية، والتي أخفاتها عنه طوال معرفتها بالمرض.

أحداث مسلسل المعلم الحلقة 3

ومن المتوقع أن يشهد مسلسل المعلم الحلقة 3، تغيرًا في مجرى الأحداث، وأن يحاول مصطفى شعبان بالسعي لعلاج زوجته "زمزم" والقيام بدور الأب والأم لنجلهم "حسن"، فضلًا عن تفكير كل من منذر ريحانة "والمعلم" في الانتقام.

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ملخص أحداث مسلسل المعلم الحلقة الثانية

بدأت أحداث الحلقة 2 من مسلسل المعلم، بإطلاق النار طارق النهري على مصطفي شعبان، ولكن الطلقة لم تصيبه، حتى تدخل أحمد بدير، وحل الشجار بين مصطفي شعبان ووالده، ومنذر رياحنة ووالده.

وقام مصطفى شعبان بالتوعد لكل الموجودين داخل السوق، حتى يخاف الجميع أن يضايق والده، بعد خروجه من السجن.

كما شهدت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل المعلم عودة المعلم "حامد" الذي يجسد دوره الفنان عبدالعزيز، بعد غياب عن ميناء الأتكة، حيثُ تجارة السمك.

واستقبله تجار الأسماك، فأخبرهم بأن نجله (مصطفى شعبان) سيكون كبير السوق، مرددًا: "أنا شوفت إبني كبير السوق في الرؤية".

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قنوات عرض مسلسل المعلم الحلقة 3

يعرض مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان، والذي تدور أحداثه في إطار شعبي، على قناة الحياة يوميًا في تمام الساعة 9:45 مساءً، بخلاف منصة watch it الإلكترونية.

أبطال مسلسل المعلم

يشارك عدد كبير من نجوم الفن بطولة العمل إلى جانب النجم مصطفى شعبان، أبرزهم:

- سهر الصايغ.

- هاجر أحمد.

- أحمد بدير.

- محمد العمروسي.

- سلوى عثمان.

- منذر رياحنة.

- محمود الليثي.

- أحمد بدير.

- انتصار.

- محمود الليثي.

- أحمد فؤاد سليم.

- أحمد عبدالله محمود.

- طارق النهري.

- علاء زينهم.

مسلسل "المعلم" تأليف محمد الشواف وعمرو الدرديري، ومن إخراج مرقس عادل، كما أنه من إنتاج شركة سينرجي.

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