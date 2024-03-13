مواعيد عرض مسلسل المعلم لـ مصطفى شعبان الحلقة 3 وملخص الأحداث السابقة

ينافس الفنان مصطفى شعبان، خلال موسم دراما رمضان 2024، عبر مسلسل "المعلم" الذي يُجسِّد فيه دور تاجر سمك، ويُعرض على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن مسلسلات رمضان 2024.

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض مسلسل المعلم الحلقة 3

ووقعت أحداثًا عديدة خلال الحلقتين الماضيتين من المسلسل، والتي تدور داخل سوق السمك في ميناء "الأتكة" وتناقش قضايا تجار السمك، والصراعات التي تدور بينهم على مدار 30 حلقة من المسلسل.

ويُعرض مسلسل المعلم الحلقة 3 حصريًا على قناة "الحياة" التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في الساعة 9:45 مساء، وهو من تأليف محمد الشواف، وإخراج مرقس عادل.

مسلسلات رمضان 2024.. أحداث مسلسل المعلم الحلقة 2

شهدت أحداث مسلسل المعلم الحلقة 2، عودة "المعلم حامد" الذي يجسد دوره الفنان عبدالعزيز مخيون، بعد غياب عن ميناء الأتكة، حيثُ تجارة السمك، وكان في استقباله تجار الأسماك، وأخبرهم بأن نجله (مصطفى شعبان) سيكون كبير السوق، مرددًا "أنا شوفت ابني كبير السوق في الرؤية".

كما تعرضت النجمة رحمة أحمد خلال أحدث مسلسل المعلم الحلقة 2، التي تجسد دور ابنه أحد تجار السمك للاعتداء من قبل شقيقها "منعم" الذي يجسد دور مدمن للمخدرات.

وفي نهاية الحلقة اكتشف شعبان مرض زوجته سهر الصايغ بالسرطان في الدم، وانتهت وهو يمسك التحاليل ويقول لها: "بتخبي عليا ليه يا زمزم دا أنا جوزك".

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل المعلم الحلقة الثالثة

وينتمي مسلسل المعلم لفئة الـ30 حلقة، إذ يُعرض عبر شبكة قنوات "الحياة"، وقناة dmc بشكل حصري ضمن مسلسلات رمضان 2024، وأيضًا منصة WATCH IT.

قصة مسلسل المعلم

كما يتعرض والد مصطفى شعبان الذي يجسد دوره النجم عبدالعزيز مخيون إلى مؤامرة مدبرة من تجار السمك في الشادر ويدخل السجن، وتستمر رحلة صعود مصطفى شعبان خلال الأحداث، وفيها يتفانى في التحقيق بحثًا عن الخائن الذي تسبب في انهيار تجارة والده وسجنه وكذا سرقة أمواله، حيث يدخل العديد من الشخصيات في دائرة الشك.

أبطال مسلسل المعلم

يشارك عدد كبير من نجوم الفن بطولة العمل إلى جانب النجم مصطفى شعبان أبرزهم:

- سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم.

وروجت صفحات القناة البوستر الدعائي للعمل الذي تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعي.