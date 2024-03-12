مسلسل المعلم الحلقة الثانية.. منعم يعتدي على رحمة أحمد بسبب المخدرات

تعرضت الفنانة رحمة أحمد التي تجسد دور ابنه أحد تجار السمك، خلال احداث مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان، وسهر الصايغ التي تذاع على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال موسم دراما رمضان للاعتداء من قبل شقيقها "منعم" الذي يجسد دور مدمن للمخدرات.

احداث مسلسل المعلم الحلقة 2

وطلب منعم من منذر رياحنة الذي يجسد دور تاجر السمك العدو للنجم شعبان، أن يعطيه المخدرات إلا أن الأخير رفض، فذهب إلى شقيقته الفنانة رحمة أحمد وقام بالاعتداء عليها ومحاولة سرقة الذهب الذي تركته لها والدتها وأموال محل والدها.

مسلسل المعلم الحلقة 2

قالت:"ليه كدة يا منعم دا أنا قلت أبويا عنده حق أن جاب لي أخ ولد يسندني في الدنيا دي تقوم تتهجم عليا وعايز كمان تسرق دهبي عشان المخدرات اللي بتأخدها دي مش فلوسك دا تعبي".

وتدخل هنا مصطفى شعبان وطلب له مصحة علاج الإدمان، واستجاب منعم وذهب معهم إلى المصحة من أجل العلاج والإقلاع عن الإدمان بشكل كامل، في وقت رفضت فيه والدته دفع مصاريف المصحة.

مسلسل المعلم هو العمل الدرامي الثاني الذي يجمع الثنائي سهر الصايغ ومصطفى شعبان إذ قدما مسلسل بابا المجال خلال الموسم الرمضاني للعام الماضي، والذي حقق نجاحًا كبيرًا بسبب ما وصفه الجمهور بكوميديا شعبان وسهر الصايغ.

أبطال مسلسل المعلم

وينتمي مسلسل المعلم لفئة الـ30 حلقة إذ مقرر عرضه طوال شهر رمضان المبارك، ويجسد مصطفى شعبان دور البطولة ولكن يشاركه عدد من نجوم الدراما منهم النجمة سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسى، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثى، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم، وعدد آخر من الفنانين.