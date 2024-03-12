مسلسل المعلم.. أبرز المعلومات عن ميناء الأتكة بالسويس بعد ظهوره بالحلقة الأولى

مسلسلات رمضان 2024

شهد مسلسل المعلم بطولة الفنان مصطفى شعبان، في حلقته الأولى، مساء الإثنين، الذي يُعرض على قناة الحياة ومنصة WATCH IT الرقمية، أحداثا مشوقة.

أحداث مسلسل المعلم

بدأت أحداث مسلسل المعلم باستعراض مشاهد لعدد من الصيادين ومراكبهم داخل بحر منطقة "السويس ميناء الأتكة" لعام 1993، وعلى أغنية: «إحنا السوايسة الصيادين والبحر الأحمر بحرنا».

أبرز المعلومات عن ميناء الأتكة بالسويس

وتستعرض "الدستور" تفاصيل ميناء الأتكة بالتزامن مع ظهوره بمسلسل المعلم.

يقع الميناء فى قلب خليج السويس بمحافظة السويس، ويتم إدارته من خلال ثلاث جهات وهى: (الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر/ الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية/ حرس الحدود).

الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر بشكل عام هى المسيطرة على الميناء من خلال مكاتبها فى مبنى إدارى خلف رصيف الإنزال وتقوم مؤقتًا بإدارة وتسهيلات الإعداد بالمياه والثلج.

تم إعادة تشغيل الميناء وتطويره فى عام 1992، 1993 وتم ذلك بعد دراسة وتصميم تفصيلى من عام 1989 إلى عام 1991 وذلك بالتعاون مع حكومة اليابان.

يوجد رصيف طوله 600 م و350 م من حواجز الأمواج وتتراوح قدرة مجرى من 500 إلى 1100 حصان، ويعتبر ميناء الأتكة بمثابة ميناء متقدم ذو تسهيلات وتم إعادة تشغيل الأرصفة الأخرى وتم تطوير مناطق المياه وحواجز الأمواج.

وتم تحديد الإستخدامات المختلفة للأرصفة فرصيف الإنزال تم تصميمه للإنزال ورصيف الإعداد للتموين بالوقود والثلج وأرصفة التراكى للرسو، وكذلك توجد مناطق مفتوحة للتداول خلف رصيف الإنزال، وتوجد ورش للإصلاح وتوجد منطقة خلف أرصفة الرسو والإعداد توجد بها بعض المبانى مثل المبانى التعاونية للصيادين ومكاتب الصيادين.

قصة مسلسل المعلم

تدور أحداث مسلسل المعلم في إطار اجتماعي تشويقي شعبي، ويظهر خلاله مصطفى شعبان، بشخصية تاجر سمك في إحدى الأسواق الكبرى، وتتصاعد الأحداث بعد وقوع والد مصطفى شعبان في أزمة مالية، بسبب سرقة أمواله من المنافسين له، الأمر الذي يتسبب له في الكثير من الخسائر، ما يدفع مصطفى شعبان بطل العمل للانتقام لوالده، بعد دخوله السجن، وتستمر رحلة صعود مصطفى شعبان خلال الأحداث، وفيها يتفانى في التحقيق بحثًا عن الخائن الذي تسبب في انهيار تجارة والده وسجنه وكذا سرقة أمواله، حيث يدخل العديد من الشخصيات في دائرة الشك.

أبطال مسلسل المعلم

يشارك عدد كبير من نجوم الفن بطولة العمل إلى جانب النجم مصطفى شعبان، أبرزهم:

- سهر الصايغ.

- هاجر أحمد

- أحمد بدير.

- انتصار.

- محمود الليثي.

- أحمد فؤاد سليم.

- أحمد بدير.

- محمد العمروسي.

- سلوى عثمان.

- منذر رياحنة.

- محمود الليثي.

- أحمد عبدالله محمود.

- طارق النهري.

- علاء زينهم.

مسلسل "المعلم" تأليف محمد الشواف وعمرو الدرديري، ومن إخراج مرقس عادل، كما أنه من إنتاج شركة سينرجي.