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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل المعلم لـ مصطفى شعبان الحلقة 2

مسلسل المعلم
مسلسل المعلم

تصدر مسلسل المعلم للنجم مصطفى شعبان، محركات البحث منذ الأمس حتى الآن وذلك بعد عرض الحلقة الأولى منه على قناة الحياة بشكل حصري، وهي إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل مصطفى شعبان الحلقة 2

ووقعت أحداث عدة في المسلسل الذي يجسد دور البطولة فيه النجم مصطفى شعبان وسهر الصايغ، وينافس به خلال موسم دراما رمضان للعام الحالي 2024 وسط أعمال درامية أخرى.

الحلقة الأولى من مسلسل المعلم تكشف تجار الأسماك في "ميناء الأتكة"

موعد عرض مسلسل المعلم 

يأتي موعد عرض مسلسل المعلم الحلقة 2 بشكل حصري على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في الساعة 9:45 مساء، وهو من تأليف محمد الشواف، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج سينرجى.

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل أحداث مسلسل المعلم الحلقة 1

ووقعت خلال الحلقة الأولى من مسلسل المعلم أحداث ساخنة، منها أن والد مصطفى شعبان الذي يجسد دوره النجم عبدالعزيز مخيون يتعرض إلى مؤامرة مدبرة من تجار السمك في الشادر ويدخل السجن.

ومن هنا تبدأ حياة شعبان تأخذ مسارًا آخر إذ يسعى طوال الحلقة الانتقام لوالده مما حدث له، إلى جانب اكتشاف النجمة سهر الصايغ إصابتها بمرض سرطان الدم وخوفها على ابنها حسن.

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل المعلم الحلقة الثانية

وينتمي مسلسل المعلم لفئة الـ30 حلقة، إذ يُعرض عبر شبكة قنوات "الحياة"، وقناة dmc بشكل حصري ضمن مسلسلات رمضان 2024، وأيضًا منصة WATCH IT.

سهر الصايغ تصاب بمرض خطير في مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان

قصة مسلسل المعلم

ينتمي مسلسل المعلم إلى فئة الدراما الشعبية ويدور في إطار اجتماعي تشويقي شعبي، إذ يجسد شعبان دور تاجر سمك، ويظل الصراع داخل الشادر الخاص بالتجار، ولكنه يقع في أزمة مالية، بسبب سرقة أمواله من المنافسين له.

كما يتعرض والد مصطفى شعبان الذي يجسد دوره النجم عبدالعزيز مخيون إلى مؤامرة مدبرة من تجار السمك في الشادر ويدخل السجن، وتستمر رحلة صعود مصطفى شعبان خلال الأحداث، وفيها يتفانى في التحقيق بحثًا عن الخائن الذي تسبب في انهيار تجارة والده وسجنه وكذا سرقة أمواله، حيث يدخل العديد من الشخصيات في دائرة الشك.

أبطال مسلسل المعلم

يشارك عدد كبير من نجوم الفن بطولة العمل إلى جانب النجم مصطفى شعبان أبرزهم:

- سهر الصايغ.

- هاجر أحمد

- أحمد بدير.

- انتصار.

- محمود الليثي.

- أحمد فؤاد سليم.

- أحمد بدير.

- محمد العمروسي.

- سلوى عثمان.

- منذر رياحنة.

- محمود الليثي.

- أحمد عبد الله محمود.

- طارق النهري.

- علاء زينهم.

وروجت صفحات القناة البوستر الدعائي للعمل الذي تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعي.

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هنا مسلسلات رمضان 2024.. موعد وقنوات عرض المعلم لـ مصطفى شعبان

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