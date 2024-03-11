الثلاثاء 12 مارس 2024
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فن

سهر الصايغ تصاب بمرض خطير في مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان

جريدة الدستور

يشغل بال عشاق الدراما معرفة أحداث مسلسل المعلم الحلقة الأولى، علمت الفنانة سهر الصايغ التي تجسد دور زمزم في مسلسل المعلم أنها مصابة بمرض خطير.

سهر الصايغ تصاب بمرض خطير في مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان 

وتظهر سهر وابنها حسن في معمل تحاليل لتحصل على التحليل الخاص بها وتخبرها الطبيبة أنها مصابة بسرطان في الدم، لتبكي سهر وتظل تصرخ وتقول:«سرطان في الدم أنا هموت أنا هموت الحقيقي أنا هموت طب حسن ابني مين هيربيه ومين هيعمله حاجته أنا خايفة على حسن ابني ».

وتظل تبكي سهر الصايغ التي تجسد دور البطولة في مسلسل المعلم، فهو العمل الدرامي الثاني الذي يجمع الثنائي سهر الصايغ ومصطفى شعبان إذ قدما مسلسل بابا المجال خلال الموسم الرمضاني للعام الماضي.

وتنتهي الحلقة الأولى على خروج المعلم «حمدتو» الذي ينتظره سوق السمك كله ويقول: «المعلم حمدتو رجع من السيد البدوي يا رجالة».

ويشارك مصطفى شعبان البطولة عدد من نجوم الدراما منهم النجمة سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسى، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثى، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم، وعدد آخر من الفنانين.

وتتصاعد الأحداث تدريجيا في مسلسل المعلم داخل شادر سوق السمك الذي يجسد الصراع بين تجار السمك خلال ثلاثين حلقة طوال شهر رمضان، إذ يحاول النجم مصطفى شعبان الانتقام لوالده بعدما تم حبسه وسرقة أمواله في السنوات الماضية، ويخوض صراعات مع تجار السمك من أجل ذلك على رأسهم شداد هو أكبر تاجر بالشادر.

مسلسلات رمضان 2024.. موعد إعادة مسلسل المعلم لـ "مصطفى شعبان" الحلقة 1

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل أحداث مسلسل المعلم الحلقة 1 لـ"مصطفى شعبان"

أبطال مسلسل المعلم

ومسلسل المعلم من تأليف عمرو الدرديري ومحمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وروجت صفحات القناة البوستر الدعائى للعمل الذى تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعى.

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