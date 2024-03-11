شهد مسلسل المعلم بطولة الفنان مصطفى شعبان في حلقته الأولى اليوم على قناة الحياة ومنصة WATCH IT الرقمية أحداثا مشوقة أبرزها تعرض والد مصطفى شعبان (عبدالعزيز مخيون) لمؤامرة من تجار سوق السمك يدخل على إثرها السجن لتأخذ حياة ابنه مسارًا آخر ويتحول حلمه من ضابط شرطة إلى تاجر سمك.

من ضابط لتاجر سمك.. حلم مصطفى شعبان يتحول لحقيقة في "المعلم"

وشهدت أحداث المسلسل مؤامرة من تجار سوق السمك على المعلم "حامد" (عبد العزيز مخيون) والد مصطفى شعبان تنتهي بحبسه بعد أن ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه بسبب تواجد شحنة هيروين فى سيارة نقل الأسماك التابعه له.

وكشفت الحلقة أنَّ عبد العزيز مخيون هو والد مصطفى شعبان وتاجر أسماك يعمل فى ميناء الأتكه ويُسمَّى "المعلم حامد"، وينافسه في تجارة الأسماك الفنان طارق النهرى، كما ظهر أحمد فؤاد سليم وهو شريك مخيون فى تجارة الأسماك، أيضًا.

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ويُعاد مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان مرات متتالية على قناة الحياة دراما في أوقات الرابعة صباحًا، والتاسعة صباحًا، ثم في الواحدة والنصف ظهرًا.

قصة مسلسل المعلم

تدور أحداث مسلسل "المعلم" في إطار اجتماعي تشويقي شعبي، ويظهر خلاله مصطفى شعبان، بشخصية تاجر سمك في إحدى الأسواق الكبرى، وتتصاعد اأحداث بعد وقوع والد مصطفى شعبان في أزمة مالية، وذلك بسبب سرقة أمواله من المنافسين له، الأمر الذي يتسبب له في الكثير من الخسائر، ما يدفع مصطفى شعبان بطل العمل للانتقام لوالده، وذلك بعد دخوله السجن، وتستمر رحلة صعود مصطفى شعبان خلال الأحداث، وفيها يتفانى في التحقيق بحثًا عن الخائن الذي تسبب في انهيار تجارة والده وسجنه وكذا سرقة أمواله، حيث يدخل العديد من الشخصيات في دائرة الشك.

أبطال مسلسل المعلم

يشارك عدد كبير من نجوم الفن بطولة العمل إلى جانب النجم مصطفى شعبان أبرزهم:

- سهر الصايغ.

- هاجر أحمد

- أحمد بدير.

- انتصار.

- محمود الليثي.

- أحمد فؤاد سليم.

- أحمد بدير.

- محمد العمروسي.

- سلوى عثمان.

- منذر رياحنة.

- محمود الليثي.

- أحمد عبد الله محمود.

- طارق النهري.

- علاء زينهم.

ومسلسل "المعلم" تأليف محمد الشواف وعمرو الدرديري، ومن إخراج مرقس عادل، كما أنه من إنتاج شركة سينرجي.