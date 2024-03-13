الأربعاء 13 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

انتصار تتحدث عن تجسيدها لدور الشر فى "المعلم" وتكشف عن مفاجآت العمل

الفنانة انتصار
الفنانة انتصار

كشفت الفنانة انتصار، عن تفاصيل دورها في المسلسل الدرامي الجديد "المعلم"، حيث تؤدي دورًا محوريًا يتسم بالشر، وظهر تطور شخصيتها الشريرة بشكل تدريجي في أحداث المسلسل، وتحديدًا في سوق السمك، كما تلتحق بصفوف الشخصيات الشريرة إلى جانب طارق النهري وآخرين.

وأوضحت انتصار، خلال المداخلة الهاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، عبر برنامج "التاسعة"، أن الشخصية التي تقدمها تجمع بين الصفات الصعيدية والإسكندرانية، مما يضفي عليها طابعًا فريدًا، وأشارت إلى أن الجمهور على موعد مع مفاجآت غير متوقعة في الحلقات القادمة من العمل.

يذكر أن مسلسل "المعلم" من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل، ويضم نخبة من النجوم البارزين مثل مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبدالعزيز مخيون، منذر رياحنة، وسلوى خطاب، بالإضافة إلى انتصار نفسها.

التاسعة برنامج يوسف الحسيني الفنانة انتصار مسلسل المعلم سوق السمك الشخصيات الشريرة مسلسل المعلم محمد الشواف مرقس عادل مصطفى شعبان سهر الصايغ أحمد بدير انتصار

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