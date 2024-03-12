الأربعاء 13 مارس 2024
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مراسل التليفزيون المصرى: مطار العريش يستقبل طائرتين من بلجيكا وقطر تحملان المساعدات

القناة الأولى
القناة الأولى

استقبل مطار العريش، اليوم، طائرتين من بلجيكا وقطر تحملان أطنان من المساعدات الطبية لدعم الأشقاء الفلسطينيين داخل قطاع غزة، بالإضافة إلى استمرار دخول المساعدات عبر معبر رفح البري واستقبال الجرحى والمصابين، فضلا عن تقديم الوجبات الغذائية من الإفطار والسحور للنازحين داخل قطاع غزة.

وأكد محمود جميل، مراسل التليفزيون المصري، خلال حواره مع "نشرة التاسعة"، المذاعة عبر القناة الأولى، أن مدينة العريش تشهد أيضا أسطولا ضخما من الشاحنات المتواجدة أمام معبر رفح، انضم إليها أيضا قافلة صندوق تحيا مصر، التي تتكون من 101 شاحنة، وتحمل أكثر من 1600 طن من المواد الغذائية وأجهزة التنفس الصناعي.

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