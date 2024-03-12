الثلاثاء 12 مارس 2024
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تامر حبيب يكشف لـ"ع المسرح" عن تأثير والديه في أعماله الأدبية (فيديو)

السيناريست تامر حبيب
السيناريست تامر حبيب

أكد السيناريست تامر حبيب، أهمية التجارب الشخصية في صقل الموهبة، مشيرًا إلى أنه نشأ في بيئة غنية بالتحديات والمواقف الإنسانية، حيث كانت والدته تعمل كإخصائية اجتماعية تعالج مشكلات الطلاب الجامعيين، مما منحه فرصة مشاهدة وتحليل مشكلات الشباب منذ صغره، بالإضافة إلى شغفه بالقراءة منذ الطفولة.

وقال حبيب، في حواره مع الإعلامية منى عبد الوهاب، في برنامج "ع المسرح"، المذاع على قناة "الحياة"، إن مسيرته الفنية استلهمت الكثير من تجاربه الشخصية، مؤكدًا أنه كان محظوظًا بتنوع هذه التجارب التي ساهمت في بناء شخصيته.

وشارك حبيب تجربته الشخصية مع والديه، مشيرًا إلى دورهما البارز في إلهام رواياته، ووصف والده بأنه كان مصدر تأثير إيجابي في حياته، على الرغم من اعتقاده السابق بأنه شخصية سلبية لا تجيد التعبير عن مشاعرها.

وتطرق حبيب إلى فهمه العميق لشخصية والده بعد وفاته، مستندًا إلى ما تركه من وصية، والتي أوضحت مدى حبه واهتمامه بابنه، كما تحدث عن الشكوك التي كانت تراوده بشأن مشاعر والده تجاهه، وكيف أن الوصية قد أزالت هذه الشكوك، مؤكدًا أن والده كان يعلم بقرب أجله، وقد وافته المنية أثناء أدائه مناسك الحج.

السيناريست تامر حبيب تامر حبيب الطلاب الجامعيين ع المسرح منى عبد الوهاب الحياة وصية مناسك الحج

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