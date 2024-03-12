تامر حبيب يكشف عن تجاربه الحياتية المتنوعة في برنامج "ع المسرح" (فيديو)

شدد السيناريست تامر حبيب، على أن الواقع يمكن أن يتخطى الخيال في دراماتيكيته، معبرًا عن إعجابه بالأدوار المتنوعة التي لعبها في مسرح الحياة، واصفًا إياها بأنها خليط من الكوميديا والفانتازيا والتراجيديا.

وصرّح حبيب، في حواره مع الإعلامية منى عبد الوهاب، في برنامج "ع المسرح"، المذاع على قناة "الحياة"، بأن حياته إذا ما قورنت برواية، فستكون رواية غنية بالتحولات المثيرة، وأضاف حبيب أنه عاش العديد من الأحداث التي يمكن وصفها بأنها "على طريقته" الخاصة.