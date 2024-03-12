تامر حبيب: تحليلي العميق للأمور ينبع من طبيعة عملي كسيناريست (فيديو)

تحدث السيناريست "تامر حبيب"، على جوانب من فلسفته في الكتابة والحياة، مشيرًا إلى أنه يغوص في أعماق النصوص بحثًا عن المعاني الخفية، حتى أنه قد يغفل عن النص نفسه أحيانًا، موضحًا أن تحليله العميق للأمور ينبع من طبيعة عمله كسيناريست.

تطرق حبيب خلال حواره مع الإعلامية منى عبد الوهاب، في برنامج "ع المسرح"، المذاع على قناة "الحياة"، إلى ذكريات المراهقة، حيث تحدث عن تجربة عاطفية مؤلمة مر بها، عندما أحب فتاة كانت تبادل صديقًا آخر له الشعور نفسه وبيّن كيف حاول حمايتها من الألم المحتمل بإخبارها بأن صديقه سيتركها، لكنها بدورها أخبرت الصديق، مما أدى إلى قطع العلاقات معهما.

واختتم حبيب حديثه بالتأكيد على أنه رغم حسن نواياه، لو أُتيحت له فرصة العودة بالزمن، لما كرر الفعل ذاته، معترفًا بأن الزمن قد منحه نضجًا أكبر يمكنه من تقييم الأمور بحكمة أكثر.