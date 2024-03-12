تامر حبيب: والدي أجبرني على عدم قيادة السيارة بسبب وزني الثقيل (فيديو)

تحدث السيناريست تامر حبيب، عن مجموعة من التجارب الشخصية التي مر بها، واسترجع ذكرياته مع والده الذي كان يحثه دومًا على فقدان الوزن، حتى أنه حرمه من استخدام السيارة قائلًا: "لن تقود السيارة حتى تنقص وزنك"، مما كان له أثرا بالغا في نفسه.

كما تطرق حبيب في حواره مع الإعلامية منى عبد الوهاب، في برنامج "ع المسرح"، المذاع على قناة "الحياة"، إلى حياته المهنية قبل دخوله عالم الفن، مشيرًا إلى أنه كان يعمل محاسبًا بعد تخرجه من كلية التجارة، ولكنه لم يجد في ذلك العمل ما يُرضي طموحه، مما دفعه للتحول إلى مجال الكتابة والسيناريو.

وأعرب حبيب عن فخره الشديد بمسلسل "جولة أخيرة"، مؤكدًا دور المخرج الذي وصفه بالقائد العظيم، مقدمًا الشكر لكل من ساهم في إنجاح هذا العمل الفني الذي أضاف الكثير من المتعة للمشاهدين.