أحمد الفيشاوى يؤكد هويته الفرعونية: "لست ندمان على التاتو" (فيديو)

أعرب الفنان أحمد الفيشاوي، عن فخره بالوشم الذي يزين جسده، مشيرًا إلى أنه لا يشعر بالندم تجاه أي منها.

وقال الفيشاوي، في حواره الأخير مع الإعلامية منى عبدالوهاب، في برنامج "ع المسرح"، المذاع على شاشة قناة "الحياة"، إن الوشم جزء من التراث الفرعوني العريق، مؤكدًا انتمائه لهذا الإرث الثقافي الغني.

وأوضح الفيشاوي أن الوشم ليس مجرد زينة، بل هو تعبير عن الفلكلور الشعبي، وأن كل وشم قام بعمله يحمل قناعة شخصية ولا يفكر في إزالته أو تغييره، مشيرا إلى أن الفراعنة كانوا يعتبرون الوشم جزءًا من هويتهم، وهو ما يجده في نفسه أيضًا.