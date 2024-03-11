أحمد الفيشاوى يكشف أسباب انسحابه من فيلم "ولاد رزق 3" (فيديو)

أوضح النجم أحمد الفيشاوي، الأسباب التي دفعته لعدم الانضمام إلى فريق عمل الجزء الثالث من السلسلة السينمائية الشهيرة "ولاد رزق 3".

وقال الفيشاوي، في حواره التليفزيوني مع الإعلامية منى عبد الوهاب، على شاشة قناة "الحياة"، ضمن برنامج "ع المسرح"، إن تعارض الجداول الزمنية حال دون مشاركته في العمل، مؤكدًا أن القرار لم يكن مرتبطًا بأي تنافس نجومي داخل العمل.

وأضاف الفيشاوي أنه بالرغم من ذلك، يشعر بالرضا تجاه مسيرته الفنية الحالية، مستشهدًا بنجاح فيلمه الأخير "عادل مش عادل" ورضا المنتج عن الإيرادات التي حققها.