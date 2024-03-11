الإثنين 11 مارس 2024
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توك شو

أحمد الفيشاوى يكشف أسباب انسحابه من فيلم "ولاد رزق 3" (فيديو)

أحمد الفيشاوي
أحمد الفيشاوي

أوضح النجم أحمد الفيشاوي، الأسباب التي دفعته لعدم الانضمام إلى فريق عمل الجزء الثالث من السلسلة السينمائية الشهيرة "ولاد رزق 3".

وقال الفيشاوي، في حواره التليفزيوني مع الإعلامية منى عبد الوهاب، على شاشة قناة "الحياة"، ضمن برنامج "ع المسرح"، إن تعارض الجداول الزمنية حال دون مشاركته في العمل، مؤكدًا أن القرار لم يكن مرتبطًا بأي تنافس نجومي داخل العمل.

وأضاف الفيشاوي أنه بالرغم من ذلك، يشعر بالرضا تجاه مسيرته الفنية الحالية، مستشهدًا بنجاح فيلمه الأخير "عادل مش عادل" ورضا المنتج عن الإيرادات التي حققها.

ولاد رزق 3 ولاد رزق أحمد الفيشاوي منى عبد الوهاب الحياة عادل مش عادل الإيرادات

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