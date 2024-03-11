أحمد الفيشاوى يكشف لـ"ع المسرح" كيف تخلص من إدمان المخدرات (فيديو)

في لقاء تلفزيوني مميز، استضافت الإعلامية منى عبد الوهاب، الفنان أحمد الفيشاوي، في برنامجها "ع المسرح" الذي يُعرض على شاشة قناة "الحياة"، وخلال الحوار، تحدث الفيشاوي عن شغفه المتزايد بالفن السابع ورغبته في الإخراج السينمائي.

وأعرب الفيشاوي، عن حبه الدائم للسينما والدراما، مشيرًا إلى أن هذا الشغف ينمو مع كل عام يمر، ونقل عن والده قوله إن الفنان "ليس ملكًا لنفسه، بل هو ملك للجمهور"، مؤكدًا أهمية هذا المبدأ في مسيرته الفنية.

وأشار إلى طموحاته المستقبلية، قائلًا: "أطمح لصناعة أفلام تُسعد الجمهور وأن أتقلد مهام الإخراج لأعمال فنية قادمة".

وفي سياق حديثه عن الصحة والعمل، كشف الفيشاوي، عن ابتعاده عن الشرب والمخدرات لمدة سبع سنوات، مؤكدًا أهمية الاهتمام بالصحة والتركيز في العمل، خاصة مع بلوغه الثالثة والأربعين من عمره.