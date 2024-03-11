الإثنين 11 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أحمد الفيشاوي يتحدث لـ"ع المسرح" عن عقدته مع كوبري 6 أكتوبر (فيديو)

أحمد الفيشاوي
أحمد الفيشاوي

قال الفنان أحمد الفيشاوي، إن أكبر حيرة تلازمه في حياته طوال الوقت هي الحلم كثيرا أثناء النوم بالسقوط من فوق كوبري 6 أكتوبر، وقبل أن يصطدم بالأرض سرعان ما يستيقظ من النوم، منوها إلى أن هذا الحلم يراوده في المنام طوال الوقت، الأمر الذي شكل له عقدة طويلة المدة قلما مر من فوق هذا الكوبري.

وأضاف الفيشاوي، خلال لقائه مع الإعلامية منى عبد الوهاب، في أولى حلقات برنامجها بالموسم الرمضاني 2024 "ع المسرح"، والمذاع عبر قناة الحياة، أنه يستخدم العديد من الأقنعة في حياته اليومية، فمثلا حين يجلس في مكان عام ويراوده الحزن ثم يأتي إليه شخص ليطلب منه التصوير، فيضطر للابتسام حتى يلتقط الصورة، قائلا: "هذا قناع أرتديه، ولكنه ليس كذب أو نفاق".

وواصل: "كنت أعاني من العصبية المفرطة في طبيعة شخصيتي، لكن تخلصت منها قبل 3 سنوات، وخاصة من آخر زواج خاضه، ولم أكن راضي بأي شكل عن شخصيتي، وكنت أشعر دائما بحالة مع الرفض لزوجتي السابقة، حتى أصبحت حرا واهتم بأولادي فقط".

أحمد الفيشاوي الحلم كوبري 6 أكتوبر منى عبد الوهاب رمضان ع المسرح قناة الحياة الاقنعة قناع

الأكثر قراءة

لا تهاون ولا مغامرات.. كيف تخوض مصر معركة «تجنب المعركة»؟

المطرية تستعد لـ«مائدة الإفطار المليونية» تحت شعار «اللمة دى كانت وحشانا»

إمساكية أول أيام شهر رمضان 2024.. مواعيد الإفطار والسحور ومواقيت الصلاة

مسلسلات رمضان 2024.. أحداث الحلقة الأولى من مسلسل الكبير أوي 8

"عاملة حساب لابنى".. بوسى تعلق على اتهامها بالتسبب فى قتل طليقها

دعاء الإفطار للصائم فى رمضان وأفضل أوقات الدعاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

صناعة البهجة.. «المتحدة» نموذجًا

وائل لطفي

انطباعات درامية مبكرة

محمود خليل

«سيدات» اليوم الأول من رمضان

ماجد حبته

يحرقون ويتاجرون بالمحرقة!

أحمد أبو المحاسن

«الكبير أوي».. كيف أعادت «المتحدة» الإبتسامة على وجوه المصريين في رمضان؟

د.أحمد الخميسى

الذاكرة تنتصر

وائل لطفي

زيارة جديدة للخديو إسماعيل (٢)

محمد قدري

دراما «المتحدة» المصرية

صور

صلاة التراويح من مسجد الأزهر

أول صور لصلاة التراويح من مسجد الحسين

أهلًا رمضان.. "ذوو الاحتياجات" يحتفلون بشهر الصوم

محطة تل أبيب

المزيد

قمع وتعذيب.. نتنياهو يستعد لرمضان بتجهيز السجون لاستقبال الآلاف من الفلسطينيين

خناقة بايدن ونتنياهو أمام العالم.. رئيس الوزراء الإسرائيلى يرفض تصريحات الرئيس الأمريكى

بعد فشلها عسكريًا.. حكومة الاحتلال تبحث إغراء فصائل المقاومة بالمال لتحرير محتجزيها