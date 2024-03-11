أحمد الفيشاوي يتحدث لـ"ع المسرح" عن عقدته مع كوبري 6 أكتوبر (فيديو)

قال الفنان أحمد الفيشاوي، إن أكبر حيرة تلازمه في حياته طوال الوقت هي الحلم كثيرا أثناء النوم بالسقوط من فوق كوبري 6 أكتوبر، وقبل أن يصطدم بالأرض سرعان ما يستيقظ من النوم، منوها إلى أن هذا الحلم يراوده في المنام طوال الوقت، الأمر الذي شكل له عقدة طويلة المدة قلما مر من فوق هذا الكوبري.

وأضاف الفيشاوي، خلال لقائه مع الإعلامية منى عبد الوهاب، في أولى حلقات برنامجها بالموسم الرمضاني 2024 "ع المسرح"، والمذاع عبر قناة الحياة، أنه يستخدم العديد من الأقنعة في حياته اليومية، فمثلا حين يجلس في مكان عام ويراوده الحزن ثم يأتي إليه شخص ليطلب منه التصوير، فيضطر للابتسام حتى يلتقط الصورة، قائلا: "هذا قناع أرتديه، ولكنه ليس كذب أو نفاق".

وواصل: "كنت أعاني من العصبية المفرطة في طبيعة شخصيتي، لكن تخلصت منها قبل 3 سنوات، وخاصة من آخر زواج خاضه، ولم أكن راضي بأي شكل عن شخصيتي، وكنت أشعر دائما بحالة مع الرفض لزوجتي السابقة، حتى أصبحت حرا واهتم بأولادي فقط".