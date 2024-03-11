أحمد الفيشاوي يروي لـ"ع المسرح" رحلته مع العلاج النفسي (فيديو)

في حواره التليفزيوني مع الإعلامية منى عبد الوهاب، في برنامج "ع المسرح"، الذي يُعرض على شاشة "الحياة"، شارك النجم أحمد الفيشاوي تجربته الفنية والشخصية مع الجمهور.

وأعرب الفيشاوي عن بداياته الفنية قائلًا: "عندما خطوت أولى خطواتي في عالم التمثيل عام 2000، سعيت لاكتساب فنون هذه المهنة من والدي، وأكد لي أهمية الإخلاص والصدق في أداء الأدوار، حتى وإن تعارضت مع قناعاتي الشخصية".

وفي سياق متصل، كشف عن جانب من حياته الخاصة، موضحًا: "لديّ طبيب نفسي أزوره منذ عام 1997، وهو يقدم لي الدعم النفسي اللازم في مختلف الظروف".

وأشار إلى دور الإيمان في حياته، قائلًا: "في زياراتي للطبيب النفسي، أدعو الله أن يحمي الأبرياء وينقذهم من أيدي الظالمين الذين يعتدون على الأطفال والنساء في مختلف أنحاء العالم".