الثلاثاء 12 مارس 2024
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توك شو

تامر حبيب يتحدث عن أقنعة يستخدمها في حياته (فيديو)

تامر حبيب
تامر حبيب

أطلع السيناريست تامر حبيب، الجمهور على استراتيجيته في التعامل مع من يقللون من شأن ذكائه، موضحًا أنه يفضل ارتداء "قناع الغبي" في مواجهة من يعتبرونه كذلك.

وأكد حبيب، في حواره مع الإعلامية منى عبد الوهاب، في برنامج "ع المسرح"، المذاع على قناة "الحياة"، أنه يجد في هذا السلوك وسيلة لمنح الآخرين فرصة لكشف أنفسهم، مما يمنحه شعورًا بالتفوق عندما يظهرون غباءهم الحقيقي.

وأشار حبيب إلى أنه يمتلك القدرة على الإيذاء في بعض الأحيان، لكنه يختار عدم القيام بذلك، مفضلًا مراقبة الأمور من بعيد، وأضاف أنه يحرص على الظهور بمظهر القوة، مبتعدًا عن إظهار الضعف أو "المسكنة"، حتى في أوقات الألم، حيث يفضل الانعزال للتعافي ولا يكشف عن حقيقته إلا لمن يستحق.

قناع تامر حبيب ع المسرح منى عبد الوهاب قناع الغبي الحياة الإيذاء الضعف المسكنة الانعزال

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