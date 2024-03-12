تامر حبيب يكشف عن وصية والده التى غيرت نظرته للحياة (فيديو)

كشف السيناريست تامر حبيب، عن تأثير والده الإيجابي العميق على حياته، موضحًا أنه كان يعتقد في السابق أن والده لم يكن له تأثير إيجابي في حياته، لكنه اكتشف العكس بعد وفاته.

وتحدث حبيب في حواره مع الإعلامية منى عبدالوهاب، في برنامج "ع المسرح"، المذاع على قناة "الحياة"، عن لحظة فارقة حين فهم مشاعر والده الحقيقية من خلال وصيته التي تركها قبل وفاته أثناء أداء فريضة الحج، قائلًا: "كنت دائمًا أتساءل عما إذا كان يحبني أم لا، وقد أوصاني بفتح رسالة خاصة لو لم يعد من رحلته".

وصف حبيب محتوى الرسالة بأنه كان بمثابة إجابات لكل تساؤلاته، حيث أعرب والده عن حبه الشديد لابنه، وهو ما لم يكن حبيب على دراية به، كما ذكر أن والده قد جمع كافة حساباته البنكية في حساب واحد وأوصى بأن يُكتب باسمه، وترك له أمنياته الطيبة.

وأضاف حبيب، أن الرسالة كشفت له جوانب لم يكن يعلمها عن والده، الذي كان يعارض في البداية عمله في مجال الفن وكان يخشى أن يفشل ابنه، لكن الزمن أثبت أنهما أصبحا أصدقاء مقربين، مؤكدًا أن هذا الاكتشاف العاطفي قدم له منظورًا جديدًا وأثر بشكل كبير على مسيرته الشخصية والمهنية.