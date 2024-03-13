الأربعاء 13 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

من هو الطفل "جان رامز" ابن "مصطفى شعبان" في مسلسل المعلم؟

مسلسل المعلم
مسلسل المعلم

لفت الطفل جان رامز الانتباه له خلال مسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان وسهر الصايغ، الذي يعرض على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في موسم دراما رمضان 2024.

من هو الطفل جان رامز ابن مصطفى شعبان؟

إذ جسد الطفل دور مصطفى شعبان وهو صغير خلال بداية الحلقة الأولى من مسلسل المعلم، كما جسد دور ابنه من زوجته سهر الصايغ التي تجسد دور زمزم فيما بعد، خلال الحلقات التالية من المسلسل.

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جان رامز يبلغ من العمر 6 أعوام، وكانت بدايته حين اكتشفه الفنان حمادة هلال وشارك معه في فيديو كليب "تكا تكا" والذي طرح في وقت سابق على موقع الفيديوهات يوتيوب. 

اشتهر الفنان الطفل جان رامز خلال مشاركته في فيلم "البعبع" إذ جسد دور نجل أمير كرارة في الفيلم الذي عرض خلال عيد الأضحى الماضي، وكان دوره ناجحًا بشكل كبير وحصد إشادات.

وكان الظهور الثاني له حين شارك في عرض مسرحي "تييت" مع النجم أحمد حلمي والنجمة هنا الزاهد والذي عرض مؤخرًا في المملكة العربية السعودية، كما أنه يشارك في فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" بطولة هشام ماجد وهنا الزاهد والمقرر طرحه في موسم عيد الفطر السينمائي 2024.

قصة مسلسل المعلم

تدور قصة المسلسل حول مصطفى شعبان الذي يجسد دور تاجر سمك، ويتعرض لصراعات في إطار اجتماعي مشوق.

وتتضمن حلقات مسلسل المعلم بأن مصطفى شعبان يسعى للانتقام لوالده، من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه وسرقة أموال أسرته، وتتسع دائرة الشك في المحيطين به.

أبطال مسلسل المعلم

ويشاركه عدد من نجوم الدراما منهم النجمة سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسى، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثى، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم، وعدد آخر من الفنانين.

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