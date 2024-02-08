مسلسلات 2024| أحمد فؤاد سليم يواصل تصوير مسلسله الرمضاني "المعلم"

يواصل الفنان أحمد فؤاد سليم تصوير مشاهده في “المعلم” المقرر أن يكون ضمن مسلسلات رمضان 2024 بطولة الفنان مصطفي شعبان، ويشاركه عدد كبير من نجوم الفن ومن إخراج مرقص عادل.

وينشر “الدستور” صورة جديدة للفنان أحمد فؤاد سليم من كواليس مسلسل المعلم الذي سيعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024، بمشاركة عدد كبير من النجوم.

ويعود المخرج مرقس عادل إلى دراما رمضان المقبل بعد غيابه العام الماضى حيث قدم آخر أعماله مسلسل "شغل فى العالى" فى رمضان 2022 بطولة فيفى عبده، شيرين رضا، محمد رضوان، تونى ماهر، بسمة داود، رشا بن معاوية، فريد النقراشى وعدد آخر من الفنانين.

وعلى مستوى السينما، ينتظر مرقس عادل طرح فيلم "فى عز الظهر" بطولة النجم المصرى العالمى مينا مسعود.

أبطال "المعلم"

مسلسل "المعلم" بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسى، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثى، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف عمرو الدرديري ومحمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.