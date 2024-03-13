ملخص أحداث مسلسل المعلم الحلقة 2 لـ"مصطفى شعبان" ومواعيد وقنوات العرض

وقعت أحداث عدة خلال الحلقة الثانية من مسلسل المعلم للنجم مصطفى شعبان، الذي يعرض على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال موسم دراما رمضان 2024.

مسلسلات رمضان 2024.. أحداث مسلسل المعلم الحلقة 2

وظهر النجم مصطفى شعبان خلال أحدث مسلسل المعلم الحلقة 2 وهو يتوسط تجار السمك في الشادر، ويقومون بالغناء وبجانبه والده الذي يجسد دوره النجم عبدالعزيز مخيون، وبدأوا جميعًا في الغناء لأحد الأناشيد الدينية والترديد خلف شعبان.

وغنى شعبان قائلًا: "ست يا فاطمة يا نبوية يا أم الحنان والحنية، نظرة ومدد يا أما هدية، صلوا عليه، روح يا نسيم للنبي قوله حامد منمش الليل كله مستحمل الحب وذله"، وظهر أحد أعدائه من تجار السمك وهو يقول: "ناس ليهم الغلب وناس ليها الغناء".

ملخص أحداث مسلسل المعلم الحلقة 2

كما يدير أحمد بدير، الذي يجسد دور أحد أكبر تجار السمك باسم "الجنتل" في مسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان، وسهر الصايغ، التي تذاع على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال موسم دراما رمضان، شبكة خفية لتجارة المخدرات داخل سوق السمك.

وينضم إلى تلك الشبكة الفنانة سلوى خطاب ومنذر رياحنة وانتصار، إذ يقومون بإخفاء المخدرات داخل شحنات السمك، وإدخالها إلى المحافظات في مصر ومن تقسيم نسبة الربح عليهم بعد إتمام الصفقات.

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل مصطفى شعبان الحلقة 3

يُعرض مسلسل المعلم الحلقة 3 بشكل حصري على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في الساعة 9:45 مساء، وهو من تأليف محمد الشواف، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج سينرجى.

قصة مسلسل المعلم

كما يتعرض والد مصطفى شعبان الذي يجسد دوره النجم عبدالعزيز مخيون إلى مؤامرة مدبرة من تجار السمك في الشادر ويدخل السجن، وتستمر رحلة صعود مصطفى شعبان خلال الأحداث، وفيها يتفانى في التحقيق بحثًا عن الخائن الذي تسبب في انهيار تجارة والده وسجنه وكذا سرقة أمواله، حيث يدخل العديد من الشخصيات في دائرة الشك.

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل المعلم الحلقة الثالثة

وينتمي مسلسل المعلم لفئة الـ30 حلقة، إذ يُعرض عبر شبكة قنوات "الحياة"، وقناة dmc بشكل حصري ضمن مسلسلات رمضان 2024، وأيضًا منصة WATCH IT.

أبطال مسلسل المعلم

يشارك عدد كبير من نجوم الفن بطولة العمل إلى جانب النجم مصطفى شعبان أبرزهم:

- سهر الصايغ.

- هاجر أحمد

- أحمد بدير.

- انتصار.

- محمود الليثي.

- أحمد فؤاد سليم.

- أحمد بدير.

- محمد العمروسي.

- سلوى عثمان.

- منذر رياحنة.

- محمود الليثي.

- أحمد عبد الله محمود.

- طارق النهري.

- علاء زينهم.

وروجت صفحات القناة البوستر الدعائي للعمل الذي تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعي.