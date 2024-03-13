الأربعاء 13 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

ملخص أحداث مسلسل المعلم الحلقة 2 لـ"مصطفى شعبان" ومواعيد وقنوات العرض

مسلسل المعلم لـ
مسلسل المعلم لـ مصطفى شعبان

وقعت أحداث عدة خلال الحلقة الثانية من مسلسل المعلم للنجم مصطفى شعبان، الذي يعرض على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال موسم دراما رمضان 2024.

مسلسلات رمضان 2024.. أحداث مسلسل المعلم الحلقة 2

وظهر النجم مصطفى شعبان خلال أحدث مسلسل المعلم الحلقة 2 وهو يتوسط تجار السمك في الشادر، ويقومون بالغناء وبجانبه والده الذي يجسد دوره النجم عبدالعزيز مخيون، وبدأوا جميعًا في الغناء لأحد الأناشيد الدينية والترديد خلف شعبان.

وغنى شعبان قائلًا: "ست يا فاطمة يا نبوية يا أم الحنان والحنية، نظرة ومدد يا أما هدية، صلوا عليه، روح يا نسيم للنبي قوله حامد منمش الليل كله مستحمل الحب وذله"، وظهر أحد أعدائه من تجار السمك وهو يقول: "ناس ليهم الغلب وناس ليها الغناء".

من هو الطفل "جان رامز" ابن "مصطفى شعبان" في مسلسل المعلم؟

مواعيد عرض مسلسل المعلم لـ مصطفى شعبان الحلقة 3 وملخص الأحداث السابقة

انتصار تتحدث عن تجسيدها دور الشر فى "المعلم" وتكشف عن مفاجآت العمل

غناء "مصطفى شعبان" وتجار السمك في الحلقة الثانية من مسلسل المعلم

ملخص أحداث مسلسل المعلم الحلقة 2

كما يدير أحمد بدير، الذي يجسد دور أحد أكبر تجار السمك باسم "الجنتل" في مسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان، وسهر الصايغ، التي تذاع على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال موسم دراما رمضان، شبكة خفية لتجارة المخدرات داخل سوق السمك.

وينضم إلى تلك الشبكة الفنانة سلوى خطاب ومنذر رياحنة وانتصار، إذ يقومون بإخفاء المخدرات داخل شحنات السمك، وإدخالها إلى المحافظات في مصر ومن تقسيم نسبة الربح عليهم بعد إتمام الصفقات.

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل مصطفى شعبان الحلقة 3

 يُعرض مسلسل المعلم الحلقة 3 بشكل حصري على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في الساعة 9:45 مساء، وهو من تأليف محمد الشواف، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج سينرجى.

قصة مسلسل المعلم

كما يتعرض والد مصطفى شعبان الذي يجسد دوره النجم عبدالعزيز مخيون إلى مؤامرة مدبرة من تجار السمك في الشادر ويدخل السجن، وتستمر رحلة صعود مصطفى شعبان خلال الأحداث، وفيها يتفانى في التحقيق بحثًا عن الخائن الذي تسبب في انهيار تجارة والده وسجنه وكذا سرقة أمواله، حيث يدخل العديد من الشخصيات في دائرة الشك.

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل المعلم الحلقة الثالثة

وينتمي مسلسل المعلم لفئة الـ30 حلقة، إذ يُعرض عبر شبكة قنوات "الحياة"، وقناة dmc بشكل حصري ضمن مسلسلات رمضان 2024، وأيضًا منصة WATCH IT.

أبطال مسلسل المعلم

يشارك عدد كبير من نجوم الفن بطولة العمل إلى جانب النجم مصطفى شعبان أبرزهم:

- سهر الصايغ.

- هاجر أحمد

- أحمد بدير.

- انتصار.

- محمود الليثي.

- أحمد فؤاد سليم.

- أحمد بدير.

- محمد العمروسي.

- سلوى عثمان.

- منذر رياحنة.

- محمود الليثي.

- أحمد عبد الله محمود.

- طارق النهري.

- علاء زينهم.

وروجت صفحات القناة البوستر الدعائي للعمل الذي تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعي.

مسلسل المعلم المعلم موعد عرض المعلم موعد عرض مسلسل المعلم موعد اعادة مسلسل المعلم قصة مسلسل المعلم ابطال مسلسل المعلم موعد عرض مسلسل مصطفي شعبان مسلسل مصطفى شعبان مصطفى شعبان قنوات عرض المعلم قنوات عرض مسلسل المعلم موعد مسلسل المعلم الحلقة الثالثة من المعلم المعلم الحلقة الثالثة المعلم الحلقة 3 الحلقة 3 من مسلسل المعلم الحلقة الثالثة من مسلسل المعلم مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 منصة واتش ات مسلسلات watch it

الأكثر قراءة

إلغاء معسكر المنتخب الوطنى بالإمارات

تفاصيل جلسة الخطيب وكولر قبل سفره إلى سويسرا

مجلس الوزراء يحدد سعر توريد إردب القمح لموسم 2024/ 2025

قرار جديد من "التعليم" بشأن مواعيد امتحانات النقل و"الإعدادية"

عاجل| نيويورك تايمز: الخلاف يحتد بين بايدن ونتنياهو حول حرب غزة

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض حق عرب الحلقة الأولى بطولة أحمد العوضي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

شكرًا أنتونى بلينكن.. رمضان غزة رمضان النوايا!

سارة سعودي

مسلسلات المتحدة.. وبهجة الفخرانى فى رمضان

وائل لطفي

مئة وجه للتشابه بين «الحشاشين» و«الإخوان»!

حسين دعسة

الملكة رانيا العبدالله في مواجهة مع CNN: إسرائيل قطعت استمرارية حياة الإنسان في حربها على غزة

ماجد حبته

أسعار BBC.. والحرة!

محمد المعتصم

حلاوة البدايات

محمد قدري

«الحشاشين».. نعم نقدر نعملها

إبراهيم داود

منزلة محمد الشارخ الرفيعة

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

الأردن: لا يمكن السماح لنتنياهو بمواصلة زعزعة أمن المنطقة

للمرة الأولى.. الاحتلال الإسرائيلي يقصف مدينة صور اللبنانية

لبنان يتقدم بشكوى أمام مجلس الأمن ضد إسرائيل